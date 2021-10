No intervengo en el proceso interno del PAN para elegir dirigente estatal, afirma Eduardo Rivera

El edil Eduardo Rivera Pérez rechazó que intervenga en el proceso interno del PAN para elegir dirigente estatal, como se lo cuestionaron panistas cercanos a Genoveva Huerta Villegas, quien busca reelegirse.

En entrevista, el munícipe capitalino afirmó que está enfocado en su trabajo como edil de Puebla y en entregar resultados en sus primeros 120 días de gobierno por lo que no es de su interés inmiscuirse en el proceso interno del PAN.

“Yo no estoy en ninguna contienda interna. Mi responsabilidad es la ciudad, a eso me dedico y no me merece algún comentario esa alusión que hicieron hacia mi persona”, acotó.

Invitó a que en el PAN se realice un proceso interno democrático, de altura y ejemplar como lo ha hecho expreso en diferentes momentos.

Ante la insistencia por parte de Genoveva Huerta en el sentido de integrar el 25 por ciento del gabinete municipal con panistas, Eduardo Rivera subrayó que en el gabinete hay perfiles de personas que tienen la capacidad y la experiencia para asumir sus cargos, no de cuotas, ni de cuates.

“En la integración del gobierno municipal hay panistas, priistas, perredistas, gente de PSI, de Compromiso por Puebla pero también ciudadanos sin partido”.

Agregó que más del 50 por ciento de los nombramientos que hizo entre sus principales colaboradores son militantes de Acción Nacional.