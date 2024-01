No importa de dónde vienen sino a dónde van, indica coordinador de Alejandro Armenta, ante la incorporación de priistas y panistas a Morena

José Ramón Enríquez, coordinador de campaña en la zona metropolitana de Puebla del precandidato de Morena, Alejandro Armenta Mier, indicó que Regeneración Nacional (Morena) es un partido de puertas abiertas, por lo que no importa que priistas, panistas o gente de otros institutos políticos se sumen, pues dijo que lo importante no es de dónde vienen sino a dónde van juntos por Puebla.

“Es importante que las puertas están abiertas, del movimiento y del partido, para quienes se quieran sumar a este gran proyecto que encabeza Alejandro Armenta, de modo que vamos a estar festejando porque todos los días estamos recibiendo personas que han militado en otros partidos políticos, respetamos esa historia, pero lo más importante es lo que vamos a vivir a partir de esta elección y lo que queremos es tener un mejor bienestar para todos los poblanos y poblanas… Lo ha dicho Alejandro Armenta, bienvenidos todos los perfiles, pero no solamente los conocidos, también quienes han militado en los partidos y no han sido candidatos o parte de un gobierno”.

En conferencia de prensa, el también senador por Morena, se refirió a las inconformidades de aspirantes con el proceso de elección de candidatos y con las personas que están participando; manifestó que tienen derecho a exigir transparencia, pero será el pueblo el que decida qué nombres aparecerán en las boletas electorales.

Consideró que en cuanto estén definidos los abanderados, prevalecerá la armonía en Regeneración Nacional.

Asimismo, anunció que será esta semana cuando se reúna con aspirantes a la presidencia municipal de Puebla, en donde existe oposición a la participación del expriista José Chedraui Budib.

Por otra parte, José Ramón Enríquez, consideró ilógico que el Partido Acción Nacional esté pidiendo “piso parejo” al mandatario poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“Esa es una petición que no aplica, cada quien a su función, las campañas no pueden detener la vida económica, política y social; tiene que seguir avanzando Puebla, no podemos perder tiempo, hay muchas causas, muchos problemas que atender, los partidos políticos tienen una función, ahí lo dice la Constitución, articulo 41, y los aspirantes tienen otra función. Nosotros venimos a trabajar solamente”.