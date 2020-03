No hay suspensión de las actividades públicas y sociales en la entidad: Barbosa

“Vamos a seguir conviviendo como una sociedad que mantiene la calma, la responsabilidad y actúa de manera informada, tenemos que actuar con todas las recomendaciones, sugerencias y protocolos que nos dan, solo con eso, pero no podemos decir que debemos parar la vida diaria en nuestra sociedad. El Estado está preparado para responder con los esquemas de salud que se requieran, nos estamos fortaleciendo, estamos comprando medicamentos, todos los insumos que son necesarios, estamos listos en Puebla, hay gobierno, hay liderazgo y lo vamos acreditar, que sus presidentes municipales, sus presidentas municipales tomen el control y actúen con responsabilidad, que no provoquen la confrontación de la gente, no actúen con anuncios que nos lleven a la confusión y al pánico”, afirmó.