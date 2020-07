Durante la pandemia, menos del 20% de la población en el estado de Puebla recibe suministro diario de agua en su vivienda: Coneval

Menos del 20 por ciento de la población en el estado de Puebla recibe suministro diario de agua dentro de su vivienda durante la emergencia sanitaria, reveló el estudio “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México”, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El organismo destacó que la falta de acceso al agua no es exclusiva de las zonas rurales, pues se presentan en las ciudades más grandes del país, a excepción de algunas comunidades de Puebla y Oaxaca, como San Pedro y San Pablo Ayutla, que llevan casi tres años sin el recurso hídrico debido a que un grupo armado les quitó el acceso al manantial del cual se abastecían más de 4 mil habitantes.

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria, la escasez del agua entre amplios sectores de la población ha adquirido una relevancia inesperada.

Por esta razón, determinó que la crisis generada por el virus Covid-19 y sus consecuencias económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor medida a los grupos vulnerables.

Además, el Consejo Nacional planteó que “la existencia de infraestructura hídrica no garantiza que la población cuente con disponibilidad efectiva de agua en sus viviendas”.

Esto se debe a que según la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, el 73 por ciento de hogares en México recibe agua diariamente, el 13.9 por ciento de seis a tres veces por semana, y 13.1 por ciento de la población recibe agua dos o menos veces por semana.

En el caso de Puebla, más de 14 por ciento de los 6 millones de habitantes, es decir, unos 894 mil personas no tienen acceso al agua ni al drenaje, según el portal Datos Abierto del gobierno federal.

Mientras en 6.3 por ciento de las viviendas en el estado no cuentan con drenaje, es decir unas 400 mil personas, precisa el “Informe anual sobre la condición de pobreza y rezago social 2020”.

A esta situación, el Coneval sumó que México enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad previamente registradas.

Entre otros factores –precisó- debido a la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples brechas de acceso a los derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda.

El estudio enfatizó que la mayor desigualdad por el agua se dará en las zonas periféricas de las ciudades, las comunidades y los pueblos para los que acceder al agua no solo para hidratarse, sino para mantener al virus a raya será imposible.

En 2018, Coneval ya había identificado que Guerrero, Tabasco y Chiapas son las entidades con más porcentaje de población sin acceso al agua, en contraste con Nuevo León, Tlaxcala y Aguascalientes.

También detectó que, de la población rural, el 21 por ciento de quienes hablan alguna lengua indígena presentan carencia por acceso al agua.

Coneval reconoció las acciones del gobierno federal en materia de acceso al agua, a partir del anuncio del año pasado en torno a que “durante 2020 se invertirán 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país”.

Pero la llegada de la pandemia provocó que la crisis hídrica se agudizara y cobrara otras dimensiones.

Ante el difícil panorama, el Coneval propuso una serie de medidas a implementar a corto, mediano y largo plazos que puedan garantizar el acceso al agua y que los tres órdenes de gobierno se articulen para establecer subsidios temporales para el costo de los servicios básicos de la vivienda, al menos durante los meses que dure la emergencia, incluyendo el pago de energía eléctrica y el servicio de agua.

Algunos gobiernos locales han emprendido acciones emergentes, como en la ciudad de Puebla, donde el gobierno capitalino, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, anunció el programa Estrategia Emergente de Distribución de Agua Covid-19, con la entrega diaria de 90 mil litros repartidos a 45 familias poblanas.

No obstante, organizaciones como la Asamblea Social del Agua (ASA) ha dejado en calro que mientras no se reconozca plenamente en el ámbito legislativo y en las políticas públicas el derecho humano al agua y en la medida en que se le siga concibiendo como una mercancía y no como un bien común, las crisis seguirán pasando la factura más alta a la población más vulnerable.

Finamente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) empezó un plan emergente para atender a la población durante la pandemia, que consiste en 47 operativos de apoyo para el abastecimiento de agua a hospitales, centros sociales y población en general, así como para el saneamiento, bombeo de la red y auxilio al riego agrícola en beneficio de 445 mil 799 habitantes de 20 entidades.

Sin embargo, informa que ha distribuido más de 11 millones de litros de agua potable de manera directa en algunas entidades, sin que considere a Puebla. Estas son Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.