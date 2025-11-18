Disminución del presupuesto de 500 mdp para Cultura, es porque antes estaban “disfrazados” en el MIB: Armenta

El presupuesto para la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla estaba inflado y el recorte de 500 millones de pesos es porque se dejó de pagar el “negocio oculto” del Museo Internacional Barroco (MIB).

Así lo reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier, luego de negar que haya un desplome del presupuesto en materia de cultura, en un 69.4 por ciento.

Por el contrario, el mandatario afirmó que hubo un aumento del recurso que se destinará a nuevos proyectos, mantenimiento de infraestructura, festivales, y apoyo a artistas y creadores.

El presupuesto de la dependencia, actualmente a cargo de Alejandra Pacheco Mex, pasará de 738.4 millones de pesos a solo 224.1 millones de pesos, una diferencia de 514.3 millones de pesos.

Esta cifra representa una reducción equivalente a las dos terceras partes de lo que recibió durante el año en curso.

“Eran más de 500 millones al año, hay que decir las cosas como son, porque la oposición no nos trata con flores. ¿A dónde fue a quedar ese dinero? eso ya les toca a ustedes investigar, no estamos hablando de cualquier cosa, imagínense lo que podríamos hacer con ese recurso”, reprochó.

Armenta anticipó la semana pasada que el presupuesto de Cultura sería menor, argumentando que la reducción se debe a la liquidación anticipada de la deuda del Museo Internacional del Barroco y que el monto anterior estaba “disfrazado” para un negocio particular.

Por último, afirmó que la deuda, pagada bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), ascendía a más de 10 mil millones de pesos y que su administración la liquidó con un pago único de 2 mil millones de pesos, lo que representa un ahorro de 8 mil millones de pesos que se hubieran erogado durante los próximos 15 años.