No hay manera de comprobar que Concesiones Integrales invirtió 5 mil mdp en la red hídrica de Puebla: Castillo Montemayor

No se refleja en una mejora de la red de agua potable la supuesta inversión por 5 mil millones de pesos que la empresa Agua de Puebla dijo que ha hecho en la misma, señaló el ambientalista Francisco Castillo Montemayor, quien subrayó que no hay manera de corroborar que la presunta inyección de recursos sea real.

Al presentar este lunes el programa de “Regularización de adeudos para colonias vulnerables”, el director de la empresa Concesiones Integrales comúnmente conocida como Agua de Puebla, Jordi Bosh Bragado, informó que desde la llegada de la firma a Puebla, en 2013, y a la fecha, ha invertido en la capital del estado y la zona conurbada 5 mil millones de pesos.

Interrogado sobre su opinión al respecto, Castillo Montemayor refirió que hasta 2019 la inversión en 2019 no superaba los mil millones de pesos, por lo que es poco creíble que esta haya llegado a 5 mil, sobre todo al tomar en cuenta que no se ve reflejada en una mejora de la infraestructura hídrica.

Los tandeos en el suministro continúan, la calidad del agua no es buena y tampoco en el servicio, por lo que no se ve reflejada la inversión que asegura el director que se ha hecho en la red de Puebla y su zona conurbada, insistió.

“Cinco mil millones, que desde el punto de vista de cualquier poblano, no ha servido de gran cosa, pueden decir que son 10 mil millones de inversión pero si no se ven, no sirven de gran cosa”, comentó, al referir que, por ejemplo, la empresa busca quitar agua a los habitantes de Xoxtla y sigue perforando pozos en otros municipios cercanos a la capital.