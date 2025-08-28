Jueves, agosto 28, 2025
No hay indicios de cobro de piso en los mercados de la capital de Puebla, pero sí de narcomenudeo: Rodríguez

Patricia Méndez

El gobierno del municipio de Puebla no tiene indicios o denuncias formales de cobro de piso en los mercados, pero sí de narcomenudeo, sostuvo el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Al fijar una postura sobre los cadáveres con mensajes de advertencia que fueron abandonados en días recientes en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo, que se encuentra en el Centro Histórico, el funcionario dijo que el gobierno capitalino tampoco ha recibido amenazas para no entrar en ese u otro centros de abasto de la ciudad.

El tema fue abordado durante la conferencia que autoridades municipales ofrecieron este miércoles, en la que Rodríguez explicó que locatarios han denunciado que sus líderes les piden cuotas bajo pretextos como recolección de basura o limpieza, cuando esos servicios ya son brindados por la Comuna, acciones que se pueden interpretar como “cobro de piso”.

Sin embargo, insistió en que no se han detectado indicios de extorsiones por parte de integrantes del crimen organizado como los cárteles en contra de los comerciantes por la ocupación de sus locales, y que tampoco hay denuncias formales.

“No hay indicios de cobro de piso, hemos estado trabajando cerca de los locatarios pero no hay denuncias formales, lamentablemente hay líderes que cobran a sus agremiados por servicios básicos pero no por parte de la delincuencia organizada, no hay indicios de que haya algún tipo de extorsión en este sentido”, declaró.

Sobre el hallazgo de cuerpos con mensajes de advertencia hacia un grupo de comerciantes informales, hecho que, se especula, tiene que ver con una pugna por la plaza, el funcionario refirió que este tema ya es analizado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Mientras tanto, dijo que la Comuna lleva a cabo acciones como el reordenamiento del comercio informal y la rehabilitación de los mercados para lograr que estos sea espacios seguros para los clientes.

Durante esas labores, subrayó que hasta el momento ningún funcionario municipal ha sido amenazado o impedido para ingresar a los centros en cuestión o para que no lleven a cabo su trabajo.

Por su parte, Félix Pallares Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó que los videos de cámaras de seguridad que se encuentran en los alrededores del Mercado 5 de Mayo ya fueron entregados a la Fiscalía a fin de colaborar con el organismo en las investigaciones que realiza.

