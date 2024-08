No hay fecha para levantar cerco policiaco contra ambulantes en el Centro Histórico: Canaco

No existe fecha definida para levantar el cerco policiaco de calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, instalado por el ayuntamiento de Puebla en contra de ambulantes.

Juan Pablos Cisneros Madrid, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Sevytur), luego de que se reabrió la 4 Oriente-Poniente, indicó que el compromiso que hay con las autoridades municipales es seguir teniendo todas las reuniones necesarias para ir determinando las vialidades que serán desbloqueadas o tomar las decisiones que, dijo, más convengan.

Recientemente fue reabierta la 4 Oriente-Poniente, pero todavía se impide que los vehículos pasen por 6, 8 y 10; las vallas y granaderos permanecen en esas vialidades, así como inspectores de Vía Pública.

El empresario recordó que debido a esa medida, la reducción en ventas para algunos comercios ha sido de hasta 50 por ciento, aunque mencionó, sin precisar cuáles, otros han sido beneficiados al permitir solo el paso de peatones.

“No se estableció una fecha para la reapertura total, lo que se establecieron fue: tantas reuniones sean necesarias para ir tomando acciones en base (sic) al día a día y es por eso que hay que ser prudentes y tomar decisiones y tomar acciones que nos vayan midiendo, que las acciones permitan tener control, ordenamiento de la NO PROLIFERACIÓN del comercio informal y sí la promoción del comercio en el Centro Histórico”, declaró.

El dirigente se manifestó abiertamente en contra de los ambulantes y dijo que se les debe reubicar como ocurrió años atrás, cuando fueron trasladados al centro comercial Jorge Murad Macluf.

Aunque, al mismo tiempo dijo que los espacios nunca serán insuficientes para albergar a todos.

Juan Pablo Cisneros indicó que también se les tiene que alentar a la formalidad, al igual que los negocios que no están dados de alta, ya que si no lo hacen tienen más posibilidades de quebrar.

“Aquel que no se formaliza también tiene altos porcentajes de morir y de no persistir en el paso de los años. La única forma es formalizando, generando una marca, una visibilidad, poder generar y tener al alcance nuevos mercados. Aquellos que no crecen están destinados desparecer, tarde o temprano vendrán competidores a los cuales no podremos alcanzar ni en precio… tenemos que buscar un comercio más formal”, arguyó.

Recientemente, el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH) criticó que ni en la primera ni segunda ocasión que Eduardo Rivera Pérez estuvo al frente del gobierno de la capital poblana fue capaz de diseñar un proyecto viable para que los comerciantes informales ejerzan su actividad en otros lugares.

El dirigente de la agrupación, José Juan Ayala Vázquez, glosó que si no hay solución, por lo menos se deberían reabrir todas calles.