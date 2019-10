No hay diálogo con el gobierno del estado para atender amenazas de muerte: Simitrio

A pesar de la solicitud pública, el asesor principal de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, confirmó que no existe diálogo con el gobierno del estado para atender la problemática de las amenazas de muerte contra la organización.

“Mantenemos nuestra solicitud, hasta el momento no hemos tenido una respuesta, entendemos que la agenda es cargada pero no por eso se justifica que ni siquiera nos digan ‘espérame tantito’”, respondió.

De no haber respuesta de las autoridades estatales, dijo que recurrirán a las movilizaciones necesarias hasta abrir las mesas de diálogo y hacer valer su derecho de petición, consagrado en el artículo 8 Constitucional.

Al término de la marcha efectuada este lunes, en conmemoración del 46 aniversario de fundación de la UPVA, Simitrio declaró que no hay avances en la investigación del asesinato de su hija Meztli Sarabia Reyna, ocurrida el 29 de junio de 2017.

“El proceso está totalmente estancado. La Fiscalía Especializada no ha querido abordar la línea de investigación política por el asesinato de mi hija”, declaró, tras señalar que existen todos los elementos para que se reorienten las pesquisas.

Como ejemplo citó que antes de su ejecución extrajudicial, Meztli fue víctima de espionaje telefónico, de un levantón que le hicieron presuntos agentes ministeriales, y el gobierno de entonces incumplió con la recomendación de la CEDH para otorgarle medidas cautelares.

“Eso por lo menos debe investigarse, por qué no se dieron los mecanismos de protección, por qué no se nos informó de la carpeta de investigación que se abrió con respecto al levantón, y por qué tampoco se hizo caso a la denuncia penal del espionaje al que fue sometida”, reclamó.

Finalmente, dijo que el modelo de “justicia transicional” que está en marcha en el gobierno de México, fue el que fracasó en Chile.

“Es un riesgo, con la característica que ya se vivió en Chile. La causa de la protesta social es la acumulación de una serie de agravios desde la época de la dictadura de Pinochet y, en ese sentido, con esa experiencia la gente se desborda bajo el pretexto del aumento del pasaje del metro”, expuso.

Destacó que el asunto de la privatización de la educación y la negación de los servicios públicos, que constitucionalmente deberían ser gratuitos en el país sudamericano, aunado al acoso y hostigamiento permanente contra el pueblo mapuche, derivó en el conflicto social que hoy se vive.

“La justicia transicional se basa en el ajuste de cuentas a militares y funcionarios que estuvieron en el régimen de Pinochet, pero se les aborda como personas de mal corazón, no como piezas y engranes del aparato estatal que entonces operaba”, dijo, tras señalar que este modelo significa perdonar a cambio de conocer la verdad.

Al final, recalcó que cuando la justicia se centra en personas y no en funcionarios, no tiene ningún propósito y eso molesta a la gente porque es una ficción, aparentemente se hace justicia pero realmente no.