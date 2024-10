No hay despidos pero tampoco nuevas concentraciones, revela la CSR de las proveedoras de la industria automotriz

La Confederación Sindical Republicana (CSR) no registra despidos de personal en proveedoras de la industria automotriz donde cuenta con contratos colectivos de trabajo, pero lo que sí ocurre actualmente es que están detenidas las contrataciones porque se aproxima el cierre del año.

Así lo reportó Constantino Sánchez Díaz, secretario general de la organización, al comentar a La Jornada de Oriente que son aproximadamente 80 vacantes, en un total de 10 compañías, las que ya no se abrieron.

Añadió que eso no es una situación preocupante, toda vez que no hay bajas de personal, además de que no se prevé que las empresas tengan dificultades para pagar prestaciones de fin de año, como aguinaldo.

“Hasta ahorita no hemos tenido una situación de afectación, lo único es que sí es que se detienen las contrataciones que se tenían listas en algunas empresas , pero no hablamos de alguna situación que genere algún tema de reajuste, paros o alguna actividad de estos temas. Estás contrataciones se detienen porque viene un tema de baja productividad en las industrias, como prácticamente es cierre de año se va viendo si se requiere personal o no”.

La CSR cuenta con aproximadamente 100 contratos colectivos de trabajo en todo el país, de los cuales aproximadamente 70 están en Puebla.

Las proveedoras donde la Confederación tiene agremiados, abastecen a transnacionales como Volkswagen, Audi y Nissan.

Del pago de aguinaldo, indicó que pocos trabajadores llegan a pedir que se les adelante para el llamado Buen Fin, puesto que se han vuelto conscientes de su consumo.

Añadió que solo cuando los mismos sindicalizados lo piden, sus representantes gremiales lo gestionan ante las empresas.

“Ya muchos compañeros conscientes para no hacer gasto a través del Buen Fin, muchos prefieren esperarse a las fechas del pago”.