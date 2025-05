No hay autoridad en Ciudad Serdán, Ahuazotepec, San Nicolás Buenos Aires y Cuautempan: Segob

Un total de cuatro municipios del estado de Puebla se encuentran sin alcaldes, porque han solicitado licencia al cargo o están prófugos de la justicia por presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata de Ciudad Serdán, Ahuazotepec, San Nicolás Buenos Aires y Cuautempan.

Tlachichuca no fue considerada dentro de la lista, debido a que Iván Ortega Muñoz tomó protesta el pasado 15 de marzo como edil suplente, luego de la detención del presidente Giovanni González Vieyra.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, reveló que en Tlachichuca hay una renuncia masiva de integrantes del Cabildo, que daría pie a la instalación de un Concejo Municipal, pero el caso aún está bajo análisis.

“Como ustedes saben, no hay autoridad en Ciudad Serdán, Ahuazotepec, con licencia de 10 días, San Nicolás Buenos Aires y Cuautempan, son cuatro”, precisó.

Puedes leer: Alcalde de Ahuazotepec solicita licencia; regidores acusan anomalías

Al término de la faena en el puente del Bulevar Atlixco, a la altura de la Avenida Las Torres, afirmó que en las cuatro localidades que carecen de autoridad “no hay riesgo de ingobernabilidad, cuando el actuar de una persona es irregular o está en duda”.

Sin embargo, admitió que los alcaldes dieron “una mala imagen en Puebla, porque la percepción de la gente puede ser de desencanto, de haberse equivocado, pero no es su culpa”.

Comentó que el gobernador Alejandro Armenta Mier e integrantes de su gabinete acudieron la semana pasada a una cabalgata en el municipio de Francisco Z Mena, se tomaron fotografías con el alcalde de Ahuazotepec, y a dos días después hubo un cateo en casa del edil, donde encontraron drogas, armas y vehículos que habrían sido utilizados para cometer actos ilícitos.

“Esto significa que no estamos sabedores de la investigación que hace la Fiscalía, es una autoridad independiente y eso no quiere decir que no haya coordinación, pero es otro orden de autoridad”, afirmó.