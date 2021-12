“No hay un acuerdo unánime para cobrar” el DAP, dice el gobernador y reitera que la decisión es de los ediles

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aclaró que “no hay un acuerdo unánime para cobrar” el Derecho al Alumbrado Público (DAP) y reiteró que los ediles pueden requerir la aprobación para tal efecto o no, pero aseveró que si no hay la venia del Poder Legislativo y la consecuente modificación a las leyes de ingresos municipales, los cobros que se hagan por convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), serán ilegales.

En la rueda de medios de esta mañana, el titular del Poder Ejecutivo se refirió a la reunión que tuvo el sábado pasado con los 217 alcaldes de la entidad, a fin de explicarles lo que es el DAP y dejar claro que no es un impuesto sino un derecho, el cual es ilegal de cobrar “sin que tenga una previsión legal”.

- Anuncio -

De hecho comparó el pago del DAP con las erogaciones hacen por los servicios de agua y recolección de basura, los cuales están concesionados, y calificó a los políticos que se han manifestado en contra de esta iniciativa de “populistas”, “mentirosos”, “farsantes” e “ignorantes”,

También dejó claro que la discusión sobre el DAP nada tiene que ver con la Reforma Eléctrica y señaló que el pago actual de ese derecho se hace a la CFE, pero que “el costo puede ser distribuido entre todas las gentes de manera proporcional, no se debe de cobrar como un porcentaje, no debe ser visto como un impuesto, debe de ser una distribución equitativa”,

“La reunión tuvo como propósito hablar con los alcaldes, con sus síndicos, con sus tesoreros, para pormenorizar este tema del cobro de Derecho de Alumbrado Público. La forma en cómo se está cobrando ahora es a través de convenios con la CFE y eso ha ocurrido desde hace décadas y ya no va a poder seguir siendo así, porque es ilegal que se cobre un derecho sin que tenga una previsión legal, eso es, sin previsión legal no puede cobrarse ningún derecho”, indicó Barbosa Huerta.

- Anuncio -

Aclaró que el DAP “no es impuesto eh, porque sigue por ahí plumitas (sic) que no le comprenden. Lo que el Estado en sus diferentes niveles cobra son impuestos, derechos y aprovechamientos, entonces, este es un derecho no es un impuesto, pero finalmente es un cobro, entonces es un cobro por alumbrado público”.

Comparó el pago por el Derecho al Alumbrado con los que se hacen por el agua y la recolección de basura:

“Por cierto, ¿ustedes cooperan para cuando les recogen la basura?, ¿o pagan la recolección de basura?, me parece que sí, ¿verdad? ese es un derecho, es un derecho que no esta previsto como impuesto eh, y no está previsto de ninguna forma, cuando consumen agua pagan algún derecho, ¿verdad que sí?, pues es así, pues, se los digo a los populistas, a los mentirosos, a los farsantes, a los ignorantes, ¿de acuerdo?, entonces yo como gobernador, ante la confusión que se estaba provocando sobre este asunto, cité a los presidentes municipales y les explique de qué se trataba y les dije el que quiera que lo pida, el ayuntamiento que lo quiera que lo pida porque es un asunto del ayuntamiento no es de un presidente municipal, con una modificación a su ley de ingresos, solo así eh. Ah, porque hay por ahí quien pensaba que se iba a quedar así como antes, calladito se ve mas bonito y cobrando no, no, eso no, todo legal”.

“Fue una posición, a ver: no se trata de sacar una posición política, es explicarles y que ellos tomen su decisión, por favor, no es un acuerdo unánime para cobrar el DAP no, ese derecho se les está cobrando, se les explicó para que ellos decidan si promueven su modificación a su Ley de Ingresos, donde lo pidan o no. Es decisión de ellos, entiéndase por favor, no es acuerdo unánime, es decisión que cada uno va a tomar y después de la reunión del sábado, si alguien no quiere hacerlo, no lo hace, y quien no lo haga no va a poder cobrar derecho al alumbrado con ningún convenio con CFE, porque eso es ilegalidad y ese estado de ilegalidad no lo vamos a permitir”, indicó.

Abundó: “Sí ya la CFE salió en un comunicado diciendo, ‘a ver yo estoy cobrando por convenios con los ayuntamientos’ y explica mal las cosas cuando dice las haciendas municipales son autónomas, no, pues se equivocan, sí son autónomas pero tiene que ser conforme a cobros autorizados en las leyes, y las leyes son una función legislativa del Congreso Local, no de los ayuntamientos, no de los ayuntamientos, todos los derechos que cobran los ayuntamientos están previstos en sus leyes de ingresos, ¿desde cuándo, desde que hay una Ley de Hacienda Municipal?, ¿de acuerdo?, todos. ¿Cuánto cuesta un acta de nacimiento?, ¿cuánto cuesta un derecho?, todo, todo, entonces vamos nosotros a hacer las cosas bien, clarito, nada tiene que ver una cosa con otra. ¡Que si la reforma eléctrica tiene que ver con el DAP, por favor!, hay que leer un poquito, entonces, eso fue lo que pasó y le toca a los municipios ahora presentar sus modificaciones a sus leyes de ingresos y le toca al Congreso resolver sobre las mismas, así de sencillo, no es una lucha política, ¡no es seguir a un presidente municipal por favor!, seguirlo, ¡por favor ya actúen de buena fe, al que obra mal se le pudre el tamal!, entonces actúen de buena fe, nadie está siguiendo a nadie, es un asunto de realidad, el que quiera asumir eso que lo pida al Congreso, de acuerdo no para seguir a nadie, nadie sigue a nadie, por favor.

“Si alguien quiere protagonizar en este asunto pues está mal también, a nosotros no nos interesa el protagonismo la responsabilidad, y como les dije, a ver hay que afrontar todos los costos, quien administra la energía eléctrica es una sola empresa productiva de México: CFE, ¿a quien le pagas la energía eléctrica a CFE de acuerdo?, el costo puede ser distribuido entre todas las gentes de manera proporcional, no se debe de cobrar como un porcentaje no debe ser visto como un impuesto no, debe de ser una distribución equitativa, es lo que dice las interpretación de la ley, la inconstitucionalidad es cobrarlo cobrar ese derecho como si fuera un impuesto agregándolo al costo de la energía eléctrica en un porcentaje, eso es lo inconstitucional, lo otro es pagarlo, distribuirlo de manera equitativa es lo legal, pero hay que hacer todo lo que tiene que hacerse, se llama Estado de Derecho señores, es lo que estamos haciendo nosotros en Puebla”, sentenció.