No hay acuerdo aún entre el sindicato y VW; negociación se traslada a CDMX

No hay acuerdo entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) y la empresa, ya que –hasta el cierre de la presente edición– Volkswagen de México no había presentado propuesta de incremento salarial. Por tal motivo, las negociaciones de revisión se trasladaron de Puebla a la Ciudad de México para continuar en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en busca de una solución antes de que expire el emplazamiento a huelga el 18 de agosto a las 11 de la mañana.

En asambleas celebradas en abril del presente año, los trabajadores sindicalizados de la firma germana decidieron exigir un 14 por ciento de incremento directo al salario en este 2025, cifra que supera el aumento global de 10.5 por ciento logrado el año anterior –repartido en 7 por ciento directo y 3.5 puntos porcentuales en prestaciones–.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha revelado avances en la negociación ni ha informado de manera oficial cómo cursan las pláticas. El hermetismo predomina tanto en el sindicato como en la representación de la automotriz.

Este año la revisión es únicamente salarial, por lo que, al no tocar cláusulas del contrato colectivo de trabajo, el sindicato no está obligado a consultar a toda la base para aceptar o rechazar un eventual incremento. Esta situación contrasta con la revisión contractual, proceso en el que sí es necesaria la participación de los agremiados para avalar un acuerdo.

La discusión salarial se ha intensificado debido a las presiones internacionales. Agrupaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) han manifestado que el aumento debe ser moderado y no rebasar una sola cifra, tomando en cuenta la presión en la industria automotriz por aranceles impuestos en Estados Unidos por el presidente Donald Trump.

“La propuesta salarial debe considerar el entorno global y la competitividad de la industria”, indicó Carlos Sosa Spínola, vicepresidente local del organismo, al subrayar la necesidad de proteger la estabilidad y fuentes laborales en Puebla.

El traslado de la negociación a la capital del país muestra la complejidad para conciliar posturas. La presión aumenta a cada hora, ya que si no hay acuerdo antes del próximo lunes, la amenaza de huelga sigue vigente.

Obreros y representantes de la empresa mantienen la postura de lograr un arreglo que beneficie a los trabajadores, pero que también permita la viabilidad de Volkswagen en México.

A menos de una semana del plazo fatal, la resolución tendrá implicaciones decisivas para la planta y marcará tendencia para las futuras revisiones salariales en la industria automotriz nacional.

La expectativa de los trabajadores crece en medio de la incertidumbre. Voces internas coinciden: el objetivo es alcanzar un acuerdo que sea justo y sostenible para ambas partes, que evite la colocación de banderas rojinegras, pero que al mismo tiempo envíe un mensaje claro a todo el sector.

