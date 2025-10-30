Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

No habrá tolerancia para que los ambulantes se instalen en el Centro Histórico durante la temporada decembrina: SGG

Se buscan espacios alternativos.

Patricia Méndez

El gobierno del municipio de Puebla mantendrá su política de cero tolerancia para evitar el retorno del comercio informal a las principales calles del Centro Histórico durante la temporada decembrina. Francisco Rodríguez Álvarez, titular de la dependencia, advirtió que el operativo implementado desde agosto para despejar la Zona de Monumentos continuará hasta el cierre del año.

El funcionario detalló que, conforme al acuerdo con agrupaciones de vendedores ambulantes, el ayuntamiento propondrá espacios alternativos en la periferia, como los alrededores del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), reconocidos por la comercialización de productos navideños y de temporada. “La idea es ofrecer opciones donde se respete el entorno y la movilidad urbana sin afectar el patrimonio histórico”, apuntó.

Rodríguez Álvarez informó que la cantidad de policías municipales desplegados en el Centro Histórico fue disminuida, en atención a la colaboración mostrada por los líderes de los vendedores. Resaltó que las mesas de diálogo han rendido frutos, permitiendo reducir la confrontación y el uso de fuerza pública. “La disminución de elementos obedece a que el operativo ya no es en contra del comercio popular o para inhibirlo porque las mesas de diálogo han funcionado”, puntualizó.

Consulta: Comerciantes establecidos y ambulantes del Centro Histórico acusan intentos de extorsión

El secretario subrayó que los acuerdos entre autoridades y agrupaciones permitieron mantener libre el Corredor Patrimonial de la avenida 5 de Mayo, desde Reforma hasta la 12 Oriente-Poniente, aunque en calles secundarias –como la 14, 16, 18 Poniente, y la 3 Norte– sí es posible la instalación temporal de vendedores informales.

Desde agosto, el gobierno capitalino puso en marcha el operativo para retirar a los ambulantes del corazón del Centro Histórico con el objetivo de preservar la Zona de Monumentos. Hasta la fecha, las organizaciones de comerciantes han respetado el acuerdo y no han regresado a instalarse en las arterias centrales.

Rodríguez Álvarez reafirmó la intención institucional de mantener la regulación basada en la coordinación y el consenso, más que en la confrontación, para conservar la imagen urbana y los flujos peatonales en fechas de alta afluencia.

Puedes leer: Con mobiliario sin mantenimiento, el Paseo Bravo aloja ambulantes, turismo y hasta prostitución, pese a inversión de más de 56 mdp

Temas

Más noticias

Internacional

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...
Internacional

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Prepara la Comuna operativo especial para Todos Santos en el Panteón Municipal; estiman más de 82 mil visitantes

Patricia Méndez -
El gobierno del municipio de Puebla anunció el Operativo Todos Santos 2025 en el Panteón Municipal durante el 1 y 2 de noviembre, con...

Nuevo Mercado de San Ramón sólo alojará a una parte de los vendedores de “La Curva” pero aliviará el tráfico, admiten autoridades

Patricia Méndez -
La edificación del Mercado de San Ramón, con 140 locales, resultará insuficiente para alojar la totalidad de los vendedores ambulantes del tianguis conocido como...

Desde hoy y hasta el 8 de noviembre se celebra el encuentro Entre vivos y muertos

Paula Carrizosa -
Desde este 22 de octubre y hasta el 8 de noviembre se realizará el denominado encuentro estatal Entre vivos y muertos que en su...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025