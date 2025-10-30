No habrá tolerancia para que los ambulantes se instalen en el Centro Histórico durante la temporada decembrina: SGG

El gobierno del municipio de Puebla mantendrá su política de cero tolerancia para evitar el retorno del comercio informal a las principales calles del Centro Histórico durante la temporada decembrina. Francisco Rodríguez Álvarez, titular de la dependencia, advirtió que el operativo implementado desde agosto para despejar la Zona de Monumentos continuará hasta el cierre del año.

El funcionario detalló que, conforme al acuerdo con agrupaciones de vendedores ambulantes, el ayuntamiento propondrá espacios alternativos en la periferia, como los alrededores del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), reconocidos por la comercialización de productos navideños y de temporada. “La idea es ofrecer opciones donde se respete el entorno y la movilidad urbana sin afectar el patrimonio histórico”, apuntó.

Rodríguez Álvarez informó que la cantidad de policías municipales desplegados en el Centro Histórico fue disminuida, en atención a la colaboración mostrada por los líderes de los vendedores. Resaltó que las mesas de diálogo han rendido frutos, permitiendo reducir la confrontación y el uso de fuerza pública. “La disminución de elementos obedece a que el operativo ya no es en contra del comercio popular o para inhibirlo porque las mesas de diálogo han funcionado”, puntualizó.

Consulta: Comerciantes establecidos y ambulantes del Centro Histórico acusan intentos de extorsión

El secretario subrayó que los acuerdos entre autoridades y agrupaciones permitieron mantener libre el Corredor Patrimonial de la avenida 5 de Mayo, desde Reforma hasta la 12 Oriente-Poniente, aunque en calles secundarias –como la 14, 16, 18 Poniente, y la 3 Norte– sí es posible la instalación temporal de vendedores informales.

Desde agosto, el gobierno capitalino puso en marcha el operativo para retirar a los ambulantes del corazón del Centro Histórico con el objetivo de preservar la Zona de Monumentos. Hasta la fecha, las organizaciones de comerciantes han respetado el acuerdo y no han regresado a instalarse en las arterias centrales.

Rodríguez Álvarez reafirmó la intención institucional de mantener la regulación basada en la coordinación y el consenso, más que en la confrontación, para conservar la imagen urbana y los flujos peatonales en fechas de alta afluencia.

Puedes leer: Con mobiliario sin mantenimiento, el Paseo Bravo aloja ambulantes, turismo y hasta prostitución, pese a inversión de más de 56 mdp