No habrá oportunidad de hacer negocio en el cargo, sentencia Armenta; anticipa que el lunes dará a conocer su gabinete

El gobernador electo Alejandro Armenta Mier sentenció este lunes que no habrá oportunidad de hacer negocios en el próximo gobierno de Puebla, tras anticipar que el lunes 1 de julio dará a conocer los primeros seis nombres de los integrantes de su gabinete, que estará conformado en un 51 por ciento por mujeres.

“Al primer secretario o funcionario de primer nivel que quiera hacer negocios, le va a durar la oportunidad el mismo tiempo que me tardo en respirar. Yo voy a honrar la oportunidad que me dieron los poblanos, quien piense que va a llegar a un cargo para hacer negocio, que se espere a 2030, porque aquí no habrá oportunidad. No hay forma de que me lleven al baile, estaré muy pendiente”, advirtió.