No habrá huelga en Volkswagen, empresa y sindicato acuerdan aumento de 4%

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) alcanzaron un acuerdo salarial. El pacto establece un incremento directo de 4 por ciento para los trabajadores, cifra que es menor al 7 por ciento obtenido en 2024 y al 14 por ciento que inicialmente pedirán los obreros.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial de la empresa en el que se detalla que la decisión es resultado de varios encuentros entre las comisiones revisoras de ambas partes y de un proceso de diálogo considerado respetuoso y constructivo.

Volkswagen argumentó que el ajuste salarial “protege el poder adquisitivo” de los empleados al ubicarse por arriba del índice de inflación. Sin embargo, el organismo gremial aún no ha fijado postura pública sobre el acuerdo, especialmente en torno a la reducción de tres puntos porcentuales respecto al año anterior.

La armadora alemana precisó que se realizó un “análisis detallado del entorno actual, marcado por retos significativos para la industria automotriz a nivel global, así como para el Grupo Volkswagen y Volkswagen de México”.

El acuerdo firmado en 2024 entre ambas partes fijó un ajuste salarial de 7 por ciento que superó entonces el nivel de inflación. Este año, el incremento es notablemente menor, lo que marca una diferencia significativa respecto al contrato colectivo anterior.

La empresa aseguró que el acuerdo envía una señal de estabilidad y paz laboral, elementos que considera clave para fortalecer el posicionamiento de la planta de Puebla como una filial relevante y atractiva dentro del Grupo Volkswagen.

“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar,” señaló Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México.

El convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación y beneficiará a la base sindicalizada, confirmada por más de 7 mil operarios, que permanece pendiente del posicionamiento de su representante gremial para conocer detalles adicionales y eventuales acciones derivadas del proceso de revisión contractual.