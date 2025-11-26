No habrá creación de empleos temporales en el CH en temporada navideña, confirma Consejo de Comerciantes

En el Centro Histórico de Puebla no se prevé la contratación de empleos temporales por temporada navideña, pese a que en años anteriores llegaban a generarse alrededor de mil plazas adicionales en estas fechas. Desde que terminó la pandemia, el sector no registra incremento en la ocupación y, de acuerdo con el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, la creación de nuevos puestos de trabajo se mantiene estancada.

José Juan Ayala, presidente del organismo, expuso que no hay reporte de aumento de empleo desde el fin de la emergencia sanitaria, lo que significa varios años sin refuerzos de personal para atender la mayor afluencia de clientes. Esa ausencia de contrataciones temporales contrasta con la dinámica que históricamente caracterizaba a la temporada decembrina en el primer cuadro de la ciudad, cuando los negocios sumaban personal para cubrir horarios extendidos y mayor demanda.

En materia de ventas, el panorama tampoco es el de otros años. Tradicionalmente, el cierre de diciembre y los primeros días de enero implicaban aumentos de entre 40 y 50 por ciento en la facturación de los comercios del Centro Histórico, mientras que ahora se considera un resultado relevante cuando el incremento apenas rebasa 25 por ciento.

Ayala atribuyó el menor dinamismo a la competencia de nuevos centros comerciales que ofrecen mejores condiciones para el público a la hora de comprar, desde estacionamiento más accesible hasta una percepción de mayor seguridad.

Esa combinación de factores ha desplazado parte del consumo hacia otras zonas de la ciudad y deja al Centro Histórico sin el impulso necesario para justificar empleos temporales por temporada navideña, en un escenario en el que los comerciantes priorizan conservar las plazas existentes.

