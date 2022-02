No habrá aumento del 12% a burócratas, la demanda es imposible de pagar: MBH

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que el aumento del 12 por ciento que están demandando líderes del sindicato de burócratas no podrá ser otorgado porque es irreal.

En esa lógica, el titular del Poder Ejecutivo dijo que la nueva dirigencia de la organización gremial ni siquiera ha obtenido la toma de nota.

“Decirle que cada año se revisa el aumento contractual y cada año los sindicatos hacen planteamientos, que tienen que ver con la defensa de los intereses de sus agremiados y siempre son por arriba de las posibilidades, tanto materiales, presupuestales como legales”, expresó hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa en rueda de medios.

- Anuncio -

“Entonces el ofrecimiento que el gobierno ha hecho siempre es un ofrecimiento legal y después fue parte de la promoción de las planillas o de una planilla, no voy a decir quién, que hubiera un 12 por ciento de aumento.

“Eso no va a ser posible, de una vez se los digo ya”, señaló, pues es el incremento legal que cada año se establece, es la posibilidad material también para poder pagar y eso está disposición de los trabajadores”, abundó.

Y apuntó, “ahora lo que dijeron es que ya hay nueva mesa directiva, ya querían su 12 por ciento, no eso no, de una vez se los digo, es el incremento legal, está a su disposición y no podemos tratar con una mesa directiva, a la que no le han hecho toma de nota, todavía no es legal la representación legal de la mesa directiva electa, están en litigio ellos, los trabajadores, nosotros atentos y pendientes y no debemos un peso de salarios y tenemos el dinero listo para reponer cualquier incremento, listo ya saben como somos de pagadores nosotros”.