No habrá segunda etapa del programa “Bacheo nocturno”, alcaldes tienen que asumir su responsabilidad: Céspedes

Gobierno del estado de Puebla informó que no habrá ampliación del programa “bacheo nocturno” para parchar los hoyos en las vialidades más transitadas de la capital y la zona metropolitana, a fin de que los alcaldes electos asuman su responsabilidad a partir de la próxima semana, cuando entren en funciones.

Así lo declaró este miércoles el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien dijo que fue suficiente la inversión de 50 millones de pesos para “paliar” la problemática, que derivó de la omisión de los ayuntamientos.

Este lunes arrancó, por las noches, el bacheo de calles en la capital y los municipios de la zona metropolitana, ante el reclamo y la demanda de la ciudadanía que las vialidades se encuentran en el olvido, en la víspera al cambio de administración.

En entrevista, el mandatario estatal dijo que “es un mundo de vialidades” las que se encuentran en malas condiciones por los hoyos que han brotado en esta temporada de lluvias, dejando entrever la deficiente calidad de la construcción.

Precisó que los trabajos de bacheo nocturno se llevan a cabo principalmente en calles de Puebla capital, donde más tráfico vial se registra, así como de San Andrés y San Pedro Cholula.

Por esta razón, anticipó que pedirá al responsable del programa que realice un informe detallado del avance que se tuvo en los trabajos de bacheo en esta primera semana.

Ante la pregunta de reporteros, si el gobierno del estado del estado invertiría más recurso en el programa, Céspedes Peregrina respondió de manera tajante que no, debido a que existen otros compromisos.

“No me gustaría invertir más, porque andamos comprometidos de recursos”, dijo.

Asimismo, sentenció a los alcaldes que están a una semana de dejar el cargo que no habrá impunidad, si se llevan mobiliario, dejan deudas e incurren en presuntos delitos.

En ese sentido, Sergio Salomón exhortó a los alcaldes a que “respeten lo que es del pueblo y que asuman su responsabilidad”.

Recalcó que el llamado a los ediles ya está hecho desde hace mucho tiempo, a fin de que tengan claro que asumirán las responsabilidades legales.

Finalmente, el gobernador de Puebla exclamó “no soy monedita de oro”, para caer bien a todos, ante críticas que formará parte del gabinete federal, sin ser morenista de cepa.

Por lo anterior, pidió que no le pregunten del plan que pondrá en marcha en el Instituto Nacional de Migración a partir del 15 de diciembre, cuando asuma la titularidad, pues dijo que no opinará hasta que se concrete el cargo.

“Yo quiero pedirles a todos que me ayude, no hablaré nada de migración hasta que se concrete; no soy monedita de oro, hay varios opinólogos locales que cuestionan mi posición, hacemos las cosas con plena conciencia, para bien”, reviró.