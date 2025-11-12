No había intención política en pedir la comparecencia del titular de la SSP: PAN

Rafael Micalco Méndez, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la petición para que el vicealmirante Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública estatal, comparezca ante el Congreso de Puebla no tiene motivos políticos, sino busca que explique la situación de inseguridad que prevalece en diversos municipios.

Durante una entrevista, el también exdirigente estatal del PAN lamentó que la solicitud pueda ser enviada a la congeladora, subrayando que el objetivo es obtener información precisa sobre los hechos violentos ocurridos en municipios como Eloxochitlán y San Salvador Huixcolotla, este último escenario de la ejecución de tres policías municipales.

El legislador puntualizó que los diputados de Morena exhibieron su desinterés al rehuir el debate sobre la seguridad pública y consideró que su grupo parlamentario nunca partidizó el tema ni descalificó a funcionarios. “Solo pedimos que el secretario acuda y exponga datos a la ciudadanía. Son ellos quienes evitan el diálogo”, sostuvo.

Micalco enfatizó que la reacción de Morena revela un intento por ocultar la crisis de inseguridad en Puebla, mientras la sociedad exige explicaciones tras el asesinato de los agentes en Huixcolotla. Planteó que, si Morena así lo determina, puede formular su propia invitación al titular de la SSP bajo las reglas que considere oportunas, pues los habitantes de Huixcolotla continúan intranquilos tras los hechos violentos.

El diputado convocó a centrar la discusión en el tema de seguridad y no en confrontaciones partidistas, insistiendo en que la presencia del secretario es fundamental para esclarecer dudas y atender las inquietudes ciudadanas. Expresó que, si bien la comparecencia no resulta cómoda para ninguna fracción, el diálogo y la diversidad de opiniones son indispensables en el Congreso.

Por último, subrayó que resulta prematuro que Morena asegure un eventual triunfo electoral en 2027, como lo hizo el legislador Andrés Villegas Mendoza, al recordar que restan dos años para esa contienda.

También puedes ver: Vicealmirante comparecerá ante el Congreso cuando le toque rendir cuentas, responde Gaspar a panistas