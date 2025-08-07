No fue asalto, fue una ejecución directa la muerte de dos personas en la autopista Puebla–Orizaba: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó este miércoles que el doble homicidio de dos hombres en la autopista Puebla–Orizaba, ocurrido el día de ayer, se investiga como una posible ejecución directa. Se descarta que haya sido un asalto, y ya hay tres personas detenidas.

La SSP tiene identificados tres vehículos que habrían sido utilizados para la ejecución. Uno de ellos fue destinado a bloquear el paso sobre la autopista, en dirección a la capital del estado, y simulaba ser una camioneta de paquetería. Aunque la identidad de los hombres asesinados no ha sido revelada, autoridades determinaron que eran familiares entre sí, con base en las licencias emitidas en la Ciudad de México que ambos portaban.

“Yo, de primera mano, les puedo decir que no fue un asalto. Nadie utiliza tres vehículos para asaltar. A primera vista, lo que yo observo es que precisamente se pudo tratar de una ejecución directa”, declaró en entrevista con medios de comunicación tras la rueda de prensa del gobernador Alejandro Armenta.

Sobre la reconstrucción de los hechos, Sánchez González informó que las víctimas fueron interceptadas por tres vehículos sobre la autopista Puebla-Orizaba, alrededor de las cinco de la tarde. La camioneta que simulaba ser de reparto de paquetería les cerró el paso a la altura del kilómetro 139, y un comando armado los atacó directamente.

Como resultado de este ataque, dos hombres de una misma familia murieron prácticamente de manera inmediata por las heridas de bala, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital de la capital.

Acerca de la identidad de las víctimas mortales, Sánchez González declaró que, por el momento, no se han hecho públicas; sin embargo, las autoridades han podido determinar que los hombres residían en la Ciudad de México.

“No, no son de Puebla. Uno de ellos traía una credencial de la Ciudad de México. Hasta hace un momento no teníamos plenamente identificada a la mujer que resultó herida”, sostuvo el titular de la SSP.

Además, el secretario informó que, tras montarse un operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales y federales, se logró localizar a tres de los presuntos responsables en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, sobre la 9 Poniente y 5 Sur, alrededor de las seis de la tarde.

Durante la revisión policial, se determinó que los tres hombres detenidos viajaban en otro vehículo distinto al que fue utilizado en el ataque y portaban ropa completamente diferente, por lo que la hipótesis preliminar indica que, al momento de huir, cambiaron tanto de coche como de vestimenta.

Sánchez González añadió que no se han encontrado las armas de fuego utilizadas en el ataque, ni los otros dos vehículos involucrados, incluida la camioneta que simulaba ser de reparto de paquetería.

Respecto a los detenidos, informó que se encuentran en la Casa de Justicia ubicada sobre la 11 Sur, donde en las próximas horas se determinará su situación legal.

Finalmente, el secretario de Seguridad indicó que en las próximas horas las autoridades ampliarán la información relacionada con este caso.