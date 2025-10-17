No estoy en desventaja frente a fundadores de Morena, todos somos parte de la 4T: García

La expresidenta del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, negó estar en desventaja respecto a los fundadores de Morena tras su reciente afiliación a dicho partido político y aseguró que todas y todos los militantes forman parte de la Cuarta Transformación, sin importar el momento en que se sumaron al movimiento.

Luego de dejar su curul en el Congreso local para asumir la Secretaría de Bienestar estatal, García Chávez enfatizó que no busca actualmente ningún cargo público, sino contribuir desde el Ejecutivo a atender las necesidades sociales que persisten en Puebla, especialmente tras la emergencia por las intensas lluvias en la Sierra Norte.

Te puede interesar: Laura Artemisa García al frente de Bienestar gana ventaja rumbo a la sucesión de 2027

“Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas de Morena para fortalecerlo, para que fuera el gran movimiento que eliminara la brecha de desigualdad y promoviera la justicia social. Hoy todos somos compañeros buscando que México esté mejor”, expresó la funcionaria, al defender su incorporación a la administración estatal.

Aclaró que su nombramiento no responde a fines electorales, sino a una estrategia gubernamental enfocada en la atención de los damnificados y el fortalecimiento de los programas sociales.

También puedes leer: Pavel Gaspar se perfila para ser el próximo presidente del Congreso local tras salida de García Chávez

La exdiputada dejó pendientes como la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana y la revisión del marco jurídico sobre los temas de agua y servicios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

García Chávez reiteró que continuará trabajando por los principios de la Cuarta Transformación, asegurando que su compromiso “no depende de cuándo se haya llegado a Morena, sino de caminar juntos para transformar la vida pública del estado y del país”.