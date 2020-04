No estoy de acuerdo con el protocolo centinela para identificar casos por Covid-19: Barbosa

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se pronunció en contra del llamado protocolo Centinela para identificar casos de Covid-19 en Puebla, mismo que ocupa el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, para medir el crecimiento de la pandemia en México.

El mandatario poblano afirmó que no es posible conocer la proporción de contagiados entre lo que se esperaba y lo que va a ocurrir, luego de que López-Gatell reconoció el miércoles pasado que el número de contagiados en México es ocho veces mayor a la cifra oficial.

“No estoy de acuerdo con el llamado protocolo Centinela de que solamente de manera selectiva ir haciendo las pruebas y que los otros se determinen de manera estadística, pero así son las crisis y así lo estamos enfrentando”.

Por su parte, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, reconoció la posibilidad de que circulen más personas contagiadas en Puebla de las que se han registrado en el estado, por lo que la recomendación para contener las infecciones sigue siendo “quedarse en casa”.

Vienen pruebas de China

El gobernador Luis Miguel Barbosa reveló que en el avión proveniente de China con suministros para enfrentar la pandemia viene un número determinado de pruebas que serán repartidas a los estados.

El mandatario informó que el gobierno del estado ha buscado a empresas que realizan pruebas rápidas, sin embargo, ha habido pocas referencias por parte de Cofepris.

“Cada vez que le hemos consultado a Cofepris cuál es la marca, las características que debemos adquirir ha habido mucha cerrazón para decirnos qué tipo de pruebas se pueden adquirir porque no las indican, no las recomiendan, por esa razón no avalan ninguna prueba rápida”.

Y es que sostuvo que las pruebas enviadas por el gobierno federal para identificar casos de Covid-19 en los estados son insuficientes.

“Por eso todo mundo se dio a la tarea de conseguir pruebas rápidas a sabiendas de que los resultados que emiten no son certeros. Nos pusimos a conseguir y nos han ofertado desde 200 mil muestras y no nos han entregado absolutamente nada”, agregó.

No obstante, afirmó que más allá de la discusión su gobierno en Puebla tomó la determinación de que a todas las personas con síntomas se le pueden hacer las pruebas correspondientes.