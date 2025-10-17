“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta el último minuto apoyando a todas y a todos, también en el periodo de reconstrucción”, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera del pueblo, destacó el papel de más de 52 mil servidores públicos para atender la emergencia, entre elementos de la Defensa, Marina, otras secretarías de Estado, Protección Civil, médicos, servidores de la nación, trabajadores de la industria eléctrica que se han desplegado en todas las comunidades afectadas. La mitad federales y el resto de los estados afectados.

Te puede interesar: Armenta presenta balance ante Sheinbaum: 18 decesos, 5 desaparecidos y 13 comunidades incomunicadas

Dijo que para donar esencialmente se está pidiendo agua, productos alimenticios en lata, leche en polvo y ultrapasteurizada, así como productos de higiene, femenina, personal, pañales, esencialmente.

Y cuando se restablezcan las condiciones, en una segunda etapa, alimentos para preparar, al señalar que “están llegando arroz y frijol”.

A su vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez destacó el apoyo que se brinda en los centros de acopio y que, en el caso de la Ciudad de México, se está llevando al Campo Militar Número 1.

Realizó un repaso del despliegue de personas y artículos que han estado enviando los gobiernos estatales en esta emergencia para Hidalgo, Veracruz, Puebla Querétaro y San Luis Potosí.

Citó que han enviado alimentos, medicamentos, herramientas, tráileres con víveres; insumos para prevenir enfermedades por mosquitos, plantas potabilizadoras de agua y más.

También puedes leer: Suministro eléctrico en Puebla al 90%; 2 mil 679 usuarios siguen sin luz: CFE

La Ciudad de México, por ejemplo, equipos, pipas, retroexcavadoras y otros materiales, además de que tiene 32 centros de acopio, mientras Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas han prestado cada uno un helicóptero.

Están llevando lo que, en los centros de acopio en todo el país, los mexicanos y mexicanas están donando.

La Presidenta agradeció el apoyo de servidores públicos. “Nuestra admiración, nuestro respeto, el heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario; de soldados, de marinos, de guardias nacionales, de trabajadores de la industria eléctrica, de trabajadores de la construcción, de médicos, médicas, servidores de la nación. Es algo extraordinario, de mucha entrega y mucha convicción y de servicio público y de amor a la gente”, sostuvo.