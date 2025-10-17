Viernes, octubre 17, 2025
NoticiasNacional

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

Centro de acopio para los damnificados en Veracruz, instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, el 15 de octubre de 2025. Foto Víctor Camacho
La Jornada

Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta el último minuto apoyando a todas y a todos, también en el periodo de reconstrucción”, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera del pueblo, destacó el papel de más de 52 mil servidores públicos para atender la emergencia, entre elementos de la Defensa, Marina, otras secretarías de Estado, Protección Civil, médicos, servidores de la nación, trabajadores de la industria eléctrica que se han desplegado en todas las comunidades afectadas. La mitad federales y el resto de los estados afectados.

Te puede interesar: Armenta presenta balance ante Sheinbaum: 18 decesos, 5 desaparecidos y 13 comunidades incomunicadas

Dijo que para donar esencialmente se está pidiendo agua, productos alimenticios en lata, leche en polvo y ultrapasteurizada, así como productos de higiene, femenina, personal, pañales, esencialmente.

Y cuando se restablezcan las condiciones, en una segunda etapa, alimentos para preparar, al señalar que “están llegando arroz y frijol”.

A  su vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez destacó el apoyo que se brinda en los centros de acopio y que, en el caso de la Ciudad de México, se está llevando al Campo Militar Número 1.

Realizó un repaso del despliegue de personas y artículos que han estado enviando los gobiernos estatales en esta emergencia para Hidalgo, Veracruz, Puebla Querétaro y San Luis Potosí.

Citó que han enviado alimentos, medicamentos, herramientas, tráileres con víveres; insumos para prevenir enfermedades por mosquitos, plantas potabilizadoras de agua y más.

También puedes leer: Suministro eléctrico en Puebla al 90%; 2 mil 679 usuarios siguen sin luz: CFE

La Ciudad de México, por ejemplo, equipos, pipas, retroexcavadoras y otros materiales, además de que tiene 32 centros de acopio, mientras Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas han prestado cada uno un helicóptero.

Están llevando lo que, en los centros de acopio en todo el país, los mexicanos y mexicanas están donando.

La Presidenta agradeció el apoyo de servidores públicos. “Nuestra admiración, nuestro respeto, el heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario; de soldados, de marinos, de guardias nacionales, de trabajadores de la industria eléctrica, de trabajadores de la construcción, de médicos, médicas, servidores de la nación. Es algo extraordinario, de mucha entrega y mucha convicción y de servicio público  y de amor a la gente”, sostuvo.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...
Internacional

FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Suministro eléctrico en Puebla al 90%; 2 mil 679 usuarios siguen sin luz: CFE

Yadira Llaven Anzures -
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado un avance del 90 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico en Puebla, luego de...

Armenta presenta balance ante Sheinbaum: 18 decesos, 5 desaparecidos y 13 comunidades incomunicadas

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se enlazó este viernes a la “Mañanera del pueblo” para reportar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,...

Alivio parcial en Puebla: logran liberar el paso en ocho comunidades incomunicadas

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la emergencia por las afectaciones en la Sierra Norte, el gobierno federal anunció un avance significativo en el restablecimiento de la...

Más noticias

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

Murió el PRI y ahora PAN busca a MC: Sheinbaum

La Jornada -
Al analizar el intento de reconformación de las alianzas opositoras, ahora entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) –pues se dice...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025