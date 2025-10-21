No están pagando 40% de los usuarios: Jordi Bosch

Jordi Bosch Bragado y Gustavo Gaytán Alcaraz, directores de Concesiones Integrales y el SOAPAP, respectivamente, reconocieron que 40 por ciento de los más de 400 mil usuarios del agua potable en Puebla y la zona conurbada no están pagando por el servicio.

Durante su presentación ante los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, Bosch Bragado también admitió que el saneamiento de las seis plantas de tratamiento que opera la firma “no es el más eficiente”, debido a que están diseñadas para aguas residuales domésticas, no industriales.

El director del SOAPAP reveló que solo 60 por ciento de los más de 400 mil usuarios del agua potable realiza su pago puntual, por lo que en el acuerdo modificatorio firmado en marzo se le ha exigido a la empresa subir el porcentaje de personas que cumplen con la cobertura.

Asimismo, afirmó que en los 11 años que ha estado vigente la concesión los usuarios han promovido un total de 26 mil 445 quejas y mil 980 amparos en contra de la concesionaria por deficiencias en el servicio y otras causas.

Al respecto, el titular de Concesiones Integrales subrayó que la firma no está conforme con la recaudación por lo que se pretende mejorar en este punto así como en la eficiencia del servicio como quedó plasmado en el acuerdo modificatorio 3, firmado en marzo pasado para asegurar un suministro confiable.

Afirmó que la empresa se comprometió en el convenio modificatorio a ejecutar un plan de sectorización por 600 millones de pesos y otro de búsqueda de fugas visibles.

Respecto al funcionamiento de las seis plantas de saneamiento, Bosch Bragado afirmó que fueron hechas para tratar aguas residuales domésticas y no residuos industriales no tratados.

“Las aguas industriales nos crean un desequilibrio en las plantas y provoca que el proceso quede perjudicado, que no sea tan eficiente. 42 por ciento del agua que nos llega a las plantas es de otros municipios y de juntas auxiliares”.

Gaytán Alcaraz subrayó que se acordó con la empresa la modernización de siete plantas de tratamiento con una inversión de mil 500 millones de pesos por parte del concesionario. “Se trata de duplicar la capacidad en plantas de tratamiento y colectores para evitar que el gobierno del estado y los municipios realicen mayores inversiones”, indicó.

