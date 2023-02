La marcha del domingo fue para defender privilegios, no está en riesgo la democracia: Céspedes

Tras la marcha de este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el gobernador Salomón Céspedes Peregrina destacó que su gobierno respeta la libre manifestación; sin embargo, pidió a la ciudadanía que se informe de manera objetiva, pues de fondo no está en riesgo la democracia, sino los privilegios que de una élite que pensó que su “época dorada” llegaría a su fin.

“El fondo es ese, no la democracia, si no que unos cuantos aprovechando favores económicos de gente poderosa han logrado engañar a un segmento de la población, que de por sí no está con la Cuarta Transformación, a la que utilizan para hacer estridencia y así evitar perder sus privilegios”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, el mandatario estatal dijo que su gobierno siempre se pronunciará a favor del derecho a la libre manifestación.

Expuso que en México vivimos en democracia, que contrario a lo que señala la propaganda contraria a los gobiernos de la Cuarta Transformación, existe la libertad para que cada persona manifieste sus ideas, aunque sea diferente a la que tiene.

Cespédes Peregrina insistió que se respeta a los que no piensen como los gobiernos que emanan de Morena; no obstante, dijo que su obligación es seguir defendiendo al pueblo de México.

Comentó que “tristemente hay mucha desinformación”, al desmentir que erróneamente se dice que las propuestas de las reformas enarboladas por Morena buscan socavar la democracia o maniatar al INE, lo cual -recalcó- no es cierto.

“Lo que sí es cierto es que las reformas buscan tener una democracia menos onerosa, en la que no exista más una élite de 100 personas que se niegan a dejar sus privilegios, grandes prestaciones y salarios por arriba de los 300 mil pesos mensuales, cuando la ley estipula que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente”, argumentó.

El gobernador expuso que la mejora regulatoria en todas las áreas nos lleva a ser más eficientes y a buscar mejores economías, a favor del pueblo de México, y eso es lo que se busca en la reforma electoral.

Por lo tanto, refirió que la transformación obliga a las administraciones a reducir los costos de la democracia, al reprochar que “no es posible que en México el proceso electoral resulte muy oneroso en comparación de otros países, del mismo nivel o mayor nivel socioeconómico”.

“Tenemos una democracia cara y eso se debe, en buena medida, a una serie de funcionarios que se acostumbraron a vivir como potentados a costa del erario”, condenó.

En ese tenor, dio todo su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que es sabedor que “esta transformación que él encabeza, cada día, sacude los pilares de una élite de personas que por mucho tiempo estuvieron cerca del poder, hicieron negocios y fortunas al amparo de este, es por eso que hoy reparan de esta manera cada vez que sus privilegios se ponen bajo amenaza”.

A la ciudadanía que participó en la marcha a favor del INE, Salomón Céspedes externó su respeto, pero les pidió “de forma humilde” que revisen con objetividad esto que les digo, de verdad, lo que está de fondo no es la democracia, como se los quieren hacer ver, sino las prestaciones, sueldos, privilegios e influencias de una minoría que nunca pensó que su época dorada llegaría a su fin. De eso se trata”.

Al final, celebró que en México haya una democracia viva, donde la gente se manifieste libremente y quienes difieren de la forma de pensar de otros lo hagan de manera respetuosa, entendiendo que no hay verdades absolutas.

“Hay que hacer un análisis profundo y verlo con mucha claridad. Enarbolamos el principio de ‘No mentir’, y es importante que la ciudadanía tenga claridad en el tema”, concluyó.