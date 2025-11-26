No es tiempo de campañas políticas, le extiendo de nueva cuenta mi mano a Armenta: Camarillo

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Néstor Camarillo Medina, afirmó que “no es tiempo de campañas políticas” y reiteró que mantiene la mano extendida al gobernador Alejandro Armenta Mier para impulsar acciones conjuntas “para el bien de Puebla”, pese a las recientes críticas de la dirigencia nacional emecista y de la senadora Alejandra Barrales contra el mandatario estatal. El legislador sostuvo que la elección de 2027 todavía está lejana y que hoy corresponde realizar un trabajo responsable y entregar resultados a la ciudadanía.

Camarillo, quien este año se incorporó a la bancada del partido naranja en la Cámara de Senadores, subrayó que su compromiso “claro e inquebrantable” es velar por los intereses de las y los poblanos. Recalcó que mantiene “la mano extendida” para construir e impulsar con el gobierno estatal todo aquello que aporte al bienestar de Puebla y dejó en claro que este “no es momento de campañas políticas, sino de trabajo responsable y de entregar resultados”.

El senador marcó distancia de la lógica según la cual, si le va mal a un gobierno, se beneficia un partido o un actor político. Dijo que no comparte ni compartirá esa visión y remarcó que, por encima de cualquier cálculo electoral, “lo más importante es Puebla”.

Las declaraciones de Camarillo ocurrieron después de que, el lunes 24 de noviembre, durante la asamblea plenaria de diputadas y diputados locales de MC de la cuarta circunscripción realizada en Puebla, la senadora Alejandra Barrales calificó al gobernador Armenta Mier de autoritario. Ese día, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano auguró que en las elecciones de 2027 podría recuperar el Valle de Serdán y ganar municipios como San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Xiutetelco, en la Sierra Norte.

Un día después, la dirigencia estatal de Morena respondió que los señalamientos de Barrales resultan incongruentes porque provienen de un partido que busca abrir sus puertas a figuras identificadas con la corrupción del PRI, mientras acusa al mandatario poblano sin presentar pruebas. El delegado nacional del partido guinda, Agustín Guerrero, señaló que, aunque MC presume crecimiento electoral en Puebla, su fuerza real ronda 9 por ciento de la votación, proporción similar a la del PRI, y cuestionó la dimensión de la estructura emecista al afirmar que la reciente reunión de diputados de la cuarta circunscripción de MC “cabe en una selfie”.