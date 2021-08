No es posible acatar ultimátum para devolver la UDLAP a los Jenkins porque el juicio no ha sido resuelto en definitiva, señala el nuevo Patronato

El nuevo Patronato de la Fundación Jenkins refirió que no es posible cumplir con la orden judicial emitida el viernes para que devuelva la rectoría de la UDLAP y el campus de la universidad a la familia Jenkins, debido a que el juez que conocía del caso ya no lo tiene a su cargo y a que el asunto no ha sido resuelto de manera definitiva.

La nueva directiva de la Fundación y de la universidad acusaron a los Jenkins de intentar manipular a la opinión pública al informar el viernes pasado que el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil del Estado de Puebla otorgó un plazo de 24 horas para que el juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México cumpliera con restituirlos al frente de dichas instituciones.

A través de un comunicado, el nuevo Patronato explicó que el juez Vigésimo Cuarto se encuentra impedido para cumplir con la suspensión provisional, porque actualmente ya no conoce del juicio 426/2021 promovido por la Fundación Universidad de las Américas Puebla, es decir, ya no tiene en su juzgado ese expediente.

Se indicó que dicho juez, de nombre Roberto Yáñez, se declaró incompetente para resolver sobre el asunto y envió el expediente a otro juzgado, lo que ya fue hecho del conocimiento del juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil.

La nueva directiva también argumentó que la orden de regresar el campus de la universidad a los Jenkins se desprende de una suspensión provisional y no definitiva, es decir, sus efectos podrían ser revocados una vez que el tema se resuelva de fondo.

En el comunicado se acusa al juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil de retrasar indebidamente el envío de su expediente a un Tribunal Colegiado para evitar que su resolución sea revocada.

Es necesario puntualizar que la resolución en cuestión, mediante la que se otorgó un plazo de 24 horas para que el campus de la UDLAP fuera devuelto a los Jenkins, fue emitida el viernes pasado.

En ese ordenamiento, que forma parte del juicio de amparo 1029/2021-IV que presentó la familia Jenkins después de que fue destituida del Patronato, a mediados de junio pasado, también se advirtió que el juez podría ser amonestado con un procedimiento sancionador por no acatar un mandato judicial.