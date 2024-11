No es con amenazas como se resolverán los problemas: Sheinbaum a Trump

Ciudad de México. Ante las amenazas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25 por ciento a productos de México y Canadá asociadas a la falta de cooperación en materia de migración y tráfico de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum le enviará hoy a Trump una carta en la que advierte que “no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio, el consumo de drogas, sino con el entendimiento recíproco a estos grandes desafíos.

Al comenzar su conferencia, Sheinbaum mostró la misiva que le enviará a Trump más tarde en la que subraya que “estoy convencida que la fortaleza económica de Norte América radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podremos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Consideró que el diálogo es el mejor instrumento para alcanzar ese entendimiento, la paz y la prosperidad, por lo que confió en que en breve se reúnan los equipos de ambos países.

En una extensa carta, Sheinbaum le plantea a Trump que muy probablemente no esté al tanto que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 el paso de migrantes por México con destino a Estados Unidos se ha reducido en 75 por ciento, la mitad de los cuales han realizado una solicitud de visa de trabajo a través del mecanismo CBP One. “Por estas razones no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y para la atención a las causas que llevan a las familias a dejar sus lugares de origen por necesidad.

Para la presidenta, si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas.

Al referirse al tráfico de drogas y especialmente del fentanilo, Sheinbaum destaca que México siempre ha mantenido su disposición a colaborar en detener este tráfico de drogas por razones humanitarias, “que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las fuerzas armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10 mil 430 armas y detenido a 15 mil 640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas.

Sin embargo, advirtió que es públicamente conocido que los precursores químicos para la comercialización del fentanilo sintético entran por Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, por lo cual es urgente la colaboración internacional.

La Presidenta añade: “Usted debe estar al tanto, también, del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70 por ciento de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros”.

“Nosotros negociamos como iguales”

Más adelante, la mandataria confió en que ambos países van a alcanzar un acuerdo tanto en el tema migratorio como el tráfico de drogas, por lo que, adelantó, buscará establecer una llamada telefónica con Trump “para que nos sentemos lo más pronto posible” representantes de ambos gobiernos, incluyendo empresarios y empresas que tienen inversiones en México y Estados Unidos.

Sin embargo, enfatizó que en las conversaciones “nosotros negociamos como iguales, aquí no hay subordinación, los mexicanos somos muy trabajadores, los que están del otro lado, son los mejores trabajadores del campo, de servicios, de la construcción”. México es un país independiente y soberano.

“Nosotros respetamos al presidente Trump porque es la persona que eligió el pueblo estadunidense y también pedimos respeto, y en esa relación encontrar las causas comunes. Vamos a mostrar cómo los mexicanos le hacen bien a la economía de Estados Unidos. ¡Claro que ayudan a la economía nacional con las remesas y mantienen relación permanente con sus familias!”.

La Presidenta afirmó que “la carta responde a estos dos temas y vamos a colaborar. Si aún así hay aranceles, va a afectar a la economía de Estados Unidos. Mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en estos y otros temas. De todas maneras nosotros tenemos un plan. Este es el sentido de la carta, para todos los mercados que todos los días mueven monedas, por estas circunstancias les digo, calma”.

Sheinbaum afirmó que en su caso, ante la volatilidad cambiaria derivado de estas circunstancias, dijo que corresponde al Banco de México adoptar medidas para enfrentarlo, aunque reconoció que hay contactos con la Secretaría de Hacienda.

Señaló que la prioridad es establecer un diálogo con Estados Unidos para que México exponga las acciones que ha emprendido para atender el fenómeno migratorio y en materia de tráfico de drogas sintéticas. Sin embargo, si a pesar de eso se mantiene la postura de imponer aranceles, explicará el impacto que tendría para las economías de ambos países escalar estas diferencias.

Destacó que en México hay muchas empresas estadunidenses establecidas en México, incluso antes de que existiera tratado comercial. Si se imponen aranceles afectará a empresas como General Motors y desde luego a los consumidores estadunidenses porque la imposición encarecerá los productos mexicanos que ellos consumen.

Insistió en que los costos de producción en Estados Unidos, si quieren trasladar las empresas asentadas en México, es mucho mayor que el que tendría un arancel de 25 por ciento.

En este contexto, confió que también enviará una misiva al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que tengan mayor información de las diversas variables económicas, destacando que el crecimiento de automóviles eléctricos chinos en Canadá ha crecido exponencialmente hasta llegar a mil 600 millones de dólares.

En contraste, en México, mientras que las inversiones estadunidenses y canadienses en el sector automotriz alcanza 33 mil millones de dólares, la inversión de una empresa china es de sólo 590 millones de dólares.