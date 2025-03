No descarta Villegas impugnaciones en Morena por no permitir la reelección

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Iván Villegas Mendoza, no descartó impugnaciones por parte de militantes que no acaten las disposiciones que el partido establecerá para evitar la reelección y el nepotismo en las candidaturas que se otorgarán en 2027.

El morenista señaló que en las próximas semanas se llevará a cabo una reunión del Consejo Nacional de Morena en la que se establecerán lineamientos sobre el tema y en la que, probablemente, se realizará un llamado a la militancia para acatarlos.

Hay que recordar las dirigencias a nivel nacional y en Puebla del partido de color guinda aseguran que desde las elecciones de 2027 acatarán la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que en las candidaturas no se permita la reelección y tampoco den paso al nepotismo, y no hasta 2030, como los diputados lo aprobaron hace unos días.

Incluso apenas la semana pasada el Congreso poblano aprobó, en el mismo sentido, la iniciativa de la mandataria a fin de armonizarla a la legislación local, y no desde 2027.

Interrogado sobre si dicha disposición no inconformará a quienes actualmente tienen un cargo público y busquen la reelección, el también diputado local no descartó tal posibilidad, pues hay quienes aspiran a construir una carrera en el servicio público, sin embargo, confió en que haya disciplina entre los militantes para no recurrir a los tribunales.

Incluso recordó que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que se llevará a cabo una reforma a los estatutos del partido para que no se permita la reelección ni en el nepotismo en las elecciones de 2027 cuando se renovarán ayuntamientos, diputaciones locales así como la Cámara de Diputados y el Senado.

Es oportuno recordar que partidos aliados de Morena como el PVEM y el PT han señalado que, por su parte, no acatarán la iniciativa de Sheibaum en 2027 sino hasta 2030, como lo aprobó el Congreso de la Unión.