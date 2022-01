No descarta el gobernador de Puebla regular al valet parking para restaurantes

Tras el robo de cinco automóviles encargados a una empresa de valet parking en Cholula, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, no descartó regular a este tipo de compañías para garantizar la seguridad de los clientes.

“Sí puede haberla, hay que analizar este tema. No quiero yo ahorita crear una, establecer una visión que provoque una respuesta en el segmento de los restaurantes, pero sí, yo sí creo que los restaurantes deben garantizar la seguridad de los vehículos de las personas que llegan a sentarse a pedir el servicio de restauran, claro que sí y no nada más decir es una empresa de valet parking y lo que pase allá afuera no nos corresponde responder, no, claro que no”, expresó el titular del Poder Ejecutivo en rueda de medios.

Y agregó: “Son cosas que se han instalado como prácticas, pues como en las fiestas, ¿no?, como las bodas: rentan los papás de la novia el valet parking y ahí se llevan el coche, cuando el coche regresa ya viene en otra estación de radio, ya vienen cambiadas no se cuántas cosas, los asientos ya vienen para atrás, porque vienen los muchachos de valet parking, porque son jóvenes todos, avientan los asientos para atrás y avientan los pies, digo todas esas cosas porque así son y si se quedó por ahí algo olvidado desaparece, no, no, hay que mejorar este tipo de relaciones”.

En otro tema, el mandatario expresó que, debido a la regulación de espectaculares implementada por el gobierno estatal mediante reformas legales, los grupos de interés que, con el apoyo del poder público, resultaron beneficiados en el pasado con la colocación de estos anuncios, ahora se refugian en la ciudades, específicamente en las vialidades secundarias que son competencia de los gobiernos municipales.

Apuntó que pasadas autoridades estatales y determinadas empresas del ramo conformaron modelos de negocios en torno a los espectaculares, lo que provocó que generaran grandes fortunas monetarias.

Refirió que, para contrarrestar esta situación, su gobierno realizó las reformas legales correspondientes, de tal suerte que la administración estatal está facultada de revisar y regular la contaminación visual, es decir, la colocación de espectaculares en vías primarias (carreteras y autopistas estatales), mientras que los municipios en las secundarias.

En ese sentido, Barbosa Huerta manifestó que su gobierno ha retirado cientos de estructuras comerciales en todo el estado.

Recordó que las reformas para la regulación en la materia incluyeron la prohibición de propaganda electoral en los espectaculares y en los medallones de las unidades del transporte público.