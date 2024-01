No debe sobreproducirse programa mezcalero en Puebla, pide secretario de Agricultura federal

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, recomendó no sobreproducir que el agave mezcalero en Puebla para no desplazar a otros cultivos, como ocurre en otras entidades del país.

“Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo que no se desplacen el maíz y el frijol, aunque como secretaría no podemos obligar a los agricultores a dejar de producir uno u otro cultivo, pero ellos son expertos y saben que en los suelos donde no se produce maíz y hay agave, lo están sembrando”, advirtió.