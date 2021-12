Ni con protestas ni campañas se volverá a construir en zona de riesgo de Xochimehuacan: MBH

Ni con protestas ni campañas el gobierno permitirá la reconstrucción de viviendas en zona de riesgo de Xochimehuacan, aseveró esta mañana el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien reiteró que su administración será paciente en la persuasión a los damnificados para convencerlos de mudarse a otro sitio en el que no corran peligro, con casas que el gobierno les entregará sin costo alguno.

En la conferencia de medios de esta mañana, al titular del Poder Ejecutivo le preguntaron sobre la protesta que la víspera efectuaron algunas personas afectadas por la explosión de hace un mes -a causa de una toma clandestina- en esa junta auxiliar de la capital, quienes demandan que sus moradas sean nuevamente edificadas en la misma área, por donde pasan ductos que conducen gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y atraviesa el ferrocarril.

“Que se entienda que esto no se resuelve así con protestas, este desastre lo propició la delincuencia por ello que la gente entienda que no podemos hacer más que lo que la ley nos permite, que es la reparación de las casas en zonas legales, en terrenos legales, no en zonas prohibidas”, insistió el mandatario.