No conozco a Penilla, aclara Sheinbaum

Ante la polémica generada a partir de los dichos de la oposición en el sentido de que Juan Pablo Penilla —supuesto asesor legal de Ismael El Mayo Zambada— estaba ligado a la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que no conoce a este personaje y destacó que al final se supo que una legisladora del PAN le entregó un reconocimiento.

“No conozco a la persona, pero sí es importante aclarar, porque sale una fotografía ahí, donde no sé ni qué lugar es, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca una fotografía con muchísima gente”, sostuvo la mandataria en la mañanera de este lunes en Palacio Nacional a pregunta expresa.

Asimismo, dejó claro que su gobierno no establece relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie.

Recalcó que si hay una investigación sobre el caso, corresponde atenderlo a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación, honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aseguró.