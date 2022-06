No comparto la estrategia de Ebrard para 2024 pero la respeto: Adán Augusto López

Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo en desacuerdo de las estrategias que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard han utilizado para tal fin, como la integración de un equipo de trabajo para ganar encuestas sobre preferencias electorales que este último puso en marcha.

Sin embargo, el funcionario federal dijo respetar las tácticas de sus correligionarios para conseguir la nominación presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

Este lunes, López Hernández visitó Puebla para inaugurar un módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), en donde, en posterior entrevista evito señalar si está o no interesado en suceder en el cargo a Andrés Manuel López Obrador debido a que no es posible hablar del tema durante un día laboral; sin embargo, no descartó hacer un pronunciamiento el próximo domingo.

El funcionario fue interrogado sobre el anuncio que este domingo realizó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el sentido de que integró un equipo para ganar la encuesta que Morena realizará en próximos meses para medir las preferencias electorales rumbo a las elecciones de 2024.

Al respecto, respondió que él no comparte esa estrategia para promover su proyecto político pero mencionó que es respetuoso de las tácticas que sus compañeros utilizan.

“Yo respeto la decisión y la posición de mis compañeros, puedo no compartirlo, pero respeto mucho las decisiones que ellos tomen”, indicó, al insistir que no comparte esa “idea, sino que su idea es otra”.

El secretario de Gobernación indicó que cada quien tiene su manera de difundir su proyecto político y que él cuenta con una idea propia. “Por lo pronto continúo trabajando con este compromiso con el presidente y con el país”, acotó, al referirse al cargo que ostenta en el gabinete federal como secretario de Gobernación.

Incluso, López Hernández fue interrogado sobre si también pondrá a disposición de la ciudadanía su número de WhatsApp como Ebrard lo hizo, a lo que respondió que su número siempre ha sido público, el cual dijo que es 9933114438 y refirió que él acostumbra a contestar su teléfono de manera personal.

Durante el evento, al cual asistió la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez Vázquez, la funcionaria federal halagó a Adán Augusto López al señalar que se trata de un hombre que siempre ha ayudado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la puesta en marcha de la Cuarta Transformación.