No caer en pánico

Van ampliándose las medidas de seguridad para que no haya una mortandad como en los países europeos (Italia y España, básicamente) o que se produzcan como en Estados Unidos, donde ya llegaron a tres mil 415 los fallecidos y están cerca de Italia, que lleva cuatro mil 53 bajas (cifras del 30 de marzo).

En nuestro vecino del norte se esperan de 300 mil a un millón 500 mil decesos, según diversos especialistas. ¿Cuántos de ello son debidos a que la gran mayoría de la población no cuenta con seguro médico, algo que extinguió Donald Trump? No lo sabemos, pero tenemos noticia que hay 7 poblanos muertos en Nueva York. Lo paradójico es que la popularidad del mandatario yanqui va en aumento debido a sus conferencias donde está rodeado de aparentes científicos que no dicen nada.

En la Ciudad de México se dieron a conocer nuevas medidas. Fuera centros comerciales que no vendan artículos de primera necesidad y tengan farmacias (y en estos una sola persona hará las compras y existirá una distancia de metro y medio entre uno y otro ciudadano), se cerrarán bosques y parques, amén de los servicios que ya estaban contemplados. Por lo que la frase “Quédate en tu casa” se amplia. Ya que las siguientes dos semanas son críticas, asegura un especialista que desea no ser ubicado.

Algunos analistas han señalado que el presupuesto debe estar enfocado en el sector salud, se deben postergar el pago de muchas cuestiones, entre ellos impuestos (seis de ocho, según el CCE), extender ampliamente el apoyo a pequeñas y medianas empresas (cuatro millones de ellas dan empleo a 13 millones de personas), que exista un seguro de desempleo manejado por el IMSS con el 50 por ciento de salario en seis meses, que se suspenda el proyecto de Dos Bocas (más en estos momentos que el barril de petróleo está en 10 dólares), incentivar la construcción, incluido el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, y dejar de lado finanzas sanas, más bien endeudarse para entrar en una economía contra cíclica.

Todo ello lo plantean algunos empresarios y analistas, especialmente los grupos: Nuevo Curso de Desarrollo (UNAM) Pensando en México. Y es como también señala el investigador, Alberto Aziz Nacif (El Universal, 31 de marzo), o la Cuarta Transformación será keynesiana o no será. Ya que en la actualidad todos los proyectos económicos anteriores deben modificarse.

Sufriremos un decremento económico de 4.5 por ciento a 7 por ciento, dicen organismos internacionales. Si se disminuye 40 por ciento de la demanda por cierres, el bajón será de 2.6 por ciento en tres meses. Sabemos que el asunto puede durar eso o más. Como vemos en China y otras naciones.

Debemos, además, utilizar los 61 mil millones de dólares del crédito que tenemos en el FMI para hacer un plan amplio de infraestructura, transporte, salud, educación y desarrollo urbano. Algo que también harán otros países para reactivar una economía que dejará millones de muertos, desalojados, deteriorados física y mentalmente y tendrá que hacer una reconstrucción quizá mayor que la ocurrida después de la segunda guerra mundial. Un súper Plan Marshall.

En las redes podemos encontrar el tráiler de una película de 2019 que seguramente no se estrenará: Contagio, con Matt Damond (enviado por el siempre oportuno Arturo Sandoval), donde encontramos que Estados Unidos se encuentra en grave crisis por un virus. La ficción es terrible, pero la realidad siempre está adelante y la supera (evocación de Fedor Dostoievski).

Y en varias plataformas se ha difundido una parte de: El Libro Rojo, escrito hace décadas por el psicoanalista Carl Gustav Jung, quién en un diálogo entre un capitán y un joven, aquel le demuestra que el encierro lejos de ser terrible puede resultar benéfico y maravilloso si nos adaptamos a lo que tenemos, potenciamos nuestras fortalezas y dejamos de lado los miedos y las debilidades que nos plantea la televisión. Esta máquina, por desgracia, continúa siendo donde se mal informan los mexicanos y otros ciudadanos.

En una entrevista sicoanalítica, de Hernán Gómez Bruera (El Heraldo, 31 de marzo) con el especialista de la mente, Eduardo Tappan, éste reitera que el miedo, el clasismo y la sobreinformación son los peligros mayores (ver como a las enfermeras se les discrimina en el transporte e incluso a una se le rocío de cloro, algo inconcebible). Sobre todo, en redes sociales- aunque los medios impresos no cantan mal las rancheras- ya que hay de todo, básicamente falsedades.

Eso fue lo que ocurrió con un video de Felipe Calderón que señalaba una supuesta reunión de López Obrador con miembros del cártel de Sinaloa. Desmentido puntualmente, el rijoso ex panista tuvo que aceptar que el video estaba alterado, se disculpó (cosa extraña) y pidió una tregua para enfocarse a lo que ahora importa: salir de la crisis y, casi al mismo tiempo, sentar las bases para la reconstrucción de nuestro país y el mundo.

Antes de esto, el señor Genaro García Luna había ampliado su oferta monetaria para que pudiera salir de la cárcel. Dijo que daría como fianza dos millones de dólares. Y el juez lo mandó a…lavarse las manos con jabón.

Desgraciadamente en Veracruz, asesinaron a la periodista María Elena Ferral. Nueva víctima del narco. ¿Y la CNDH y Gobernación?

