Padres de niños con cáncer sostiene que el gobierno miente, pues no hay medicamentos para sus hijos

Alrededor de una decena de madres y padres de menores de edad con cáncer y que perdieron la vida por esa enfermedad, insisten en que existe desabasto de medicamentos en el Hospital para el Niño Poblano (HNP).

Los progenitores se reunieron la tarde de este lunes en el Parque de Niñez, ubicado a un costado del citado nosocomio, donde de nueva cuenta demandaron que el gobierno garantice la suficiencia de medicinas para los infantes que se enfrentan a ese padecimiento.

Araceli Soledad Pedroza González, originaria de Chiautla de Tapia, comentó que su hija falleció el 2 de mayo pasado por no llevar el tratamiento adecuado, ya que le sustituían medicamentos porque no había disponibilidad de los que ella necesitaba.

La madre de la menor comentó que si realmente hubiera disponibilidad de los fármacos difícilmente fallecerían los niños con problemas oncológicos.

Comentó que la gran mayoría de medicinas y radioterapias fueron costeadas con recursos de la familia y aportaciones de amigos, conocidos y desconocidos. Estimó que fueron alrededor de 300 mil pesos los que tuvieron que erogar, por lo que arrastra una deuda que la ha llevado a ella y a su esposo a días sin tener qué comer.

“Cuando ingresó (Madeline) iba a cumplir 5 años y falleció a los 6 años y dos mesecitos… Con esto del desabasto, ella cuando le retiran el riñoncito, le hacen la tomografía y el doctor me dice: vamos bien, vamos por buen camino porque sus pulmones, empieza esto del desabasto y la enfermedad avanzó muy rápido… El doctor le iba modificando sin que se quedara sin tratamiento, pero qué fue, como no era su tratamiento, el cáncer avanzó y me arrebató”, relató.