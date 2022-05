Niños ajedrecistas de Ahuatempan piden apoyo al gobierno de Puebla para ir a certamen internacional

Porque es un arte, porque su práctica abona a aprender otras disciplinas y porque es una parte esencial de la vida, del que ha aprendido muchas cosas y saben que no lo dejarán. Así, es como describen Alberto Valentín de ocho, Arelit Melina de nueve y Alberto Yeret de 12 años de edad al ajedrez, deporte en el que a su corta edad ya son reconocidos a nivel nacional e internacional.

Los tres hermanos son originarios del municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla. Animados por sus papás Alberto Arellano Serapio y Mireya Cuautle Illescas, los ganadores de primeros y segundos lugares a nivel nacional, como fue en los Juegos Nacionales de Ajedrez Infantil y Juvenil 2021 que se desarrollaron en Cancún, Quintana Roo, pugnan por continuar en el llamado deporte ciencia.

Arelit Melina obtuvo su pase a la edición 32 del Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022, que será del 25 de junio al 2 de julio en Montevideo, Uruguay. Para asistir al certamen internacional necesita del apoyo económico de las autoridades estatales y federales, pues no basta con el sostén que les ha dado la comunidad de Ahuatempan, y organizaciones como el Club Encinar que está en Los Ángeles, California, así como de la asociación civil CBO Comunitarias que preside el migrante Roberto Bravo.

Acompañados por Alejandro Gallardo, presidente de la Asociación de Ajedrez en Puebla, la familia Arellano Cuautle habla sobre lo que ha sido desarrollarse alrededor del ajedrez, disciplina a la que dedican una tercera parte del día, que practicaron ampliamente durante la contingencia sanitaria en certámenes virtuales para luego llevarla a la práctica física, para competir tu a tú con chicos de su edad. “Es muy divertido porque cuando sientes que vas perdiendo, luego el juego se gira y vas ganando”, afirma Valentín, sonriente, ante la cámara que permite la conversación virtual que podrá ser vista en las redes sociales de este diario.

Para ellos, coinciden los hermanos, el ajedrez no es un juego a pesar de que es divertido. “Tiene dos caras: una donde está la concentración y la otra que sirve para entretenernos y aprender más”, completa Alberto Yeret. Para Arelit Melina, el ajedrez le ha ayudado a la escuela, a resolver las cosas más rápido y a aprender de una mejor forma disciplinas como las matemáticas.

Alberto Arellano cuenta que como practicante de este deporte les enseñó a sus hijos “en lo básico”, desde los tres años de edad. Recuerda que al participar por primera vez de un torneo municipal en el que solamente “sabían mover piezas” perdieron las partidas, siendo desde ese día, con la idea de no perder nuevamente, como se dedicaron al juego.

Con el aislamiento de la contingencia, agregó Mireya Cuautle, como papás buscaron opciones para pasar de manera lúdica dicho periodo. Así, además de aprender música, danza, canto y más ajedrez, encontraron a sus entrenadores Alejandra Guerrero y Jorge Cori Tello. “Yo no creía que tenían tanta habilidad pero en su primera clase le ganaron a sus alumnos, se fueron desenvolviendo más y siguieron entrenando”, recuerda su mamá.

Vinieron concursos regionales y nacionales, como el Abierto Mexicano de Ajedrez 2022 que se desarrolló en abril en el Centro de Convenciones de Chihuahua, en donde Alberto Valentín resultó Campeón Nacional Absoluto sub 8, Arelit Melina finalizó como subcampeona en la categoría sub 10 y Alberto Yeret se situó en el lugar 14 sub 12, además de sus participaciones en encuentros suscitados en Tabasco y en Cancún, a los que asistieron por medios propios y con el apoyo de la comunidad.

“Nos encontramos a la mitad. Ellos nos buscan y nosotros buscábamos hacer torneos. Fue un descubrimiento mutuo: sobre el andamiaje federado y como venían trabajando con Alejandra Guerrero, gran jugadora mexicana histórica (…) Era el momento adecuado para que comenzaran a practicar el ajedrez real, de manera física, con toda la experiencia de juego”, señaló Alejandro Gallardo, presidente de la Asociación de Ajedrez en Puebla.

Actualmente, prosigue, se siguen buscando las mejores condiciones de fogueo y los recursos económicos para que los chicos jueguen en espacios nacionales. Completa que para que Arelit Melina asista a la edición 32 del Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022 que será en Uruguay, es necesario el apoyo de las autoridades. “La Federación les otorga sus gastos a los ganadores, pero Arelit Melina al ser menor de edad, no puede viajar sola pues necesita un acompañante. Pensamos en un entrenador, pero por su edad, es lo mejor que su mamá esté con ella en este proceso, pues el 90 por ciento de lo que son los chicos y lo que pueden llegar a ser, es por sus papás y entrenadores”.

Alberto Arellano, quien no imaginó llegar a este nivel con apenas un año de competencia, confía que en este momento no tienen los recursos para ir holgadamente a Montevideo por lo continua que ha sido su participación: “empezamos en junio en la Ciudad de México, luego a Tabasco, luego a Cancún y a Chihuahua, viene lo internacional y luego La Paz, en un ciclo que no ha terminado y seguirá, por el nivel en que los veo”. Mireya Cuautle agrega que no tienen apoyo municipal ni estatal, y que si no fuera por el pueblo, por su familia, los vecinos, el Club Encinar y grupos de migrantes que apoyan, ya no estarían en el ajedrez. “Sería justo que las autoridades apoyen a los muchachos, a quienes tienen destrezas que les apasionan, y hacen quedar bien a Puebla”, agrega.

Por tanto, para que el viaje a Uruguay de Arelit Melina sea posible, además de la asistencia de Alberto Valentín al North American Youth Chess Championship en Canadá, se puede apoyar a través de Facebook: https://www.facebook.com/ ajedrezenpuebla, donde hay un número de cuenta a nombre de los menores.