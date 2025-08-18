Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador

Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030, advirtió el gobernador Alejandro Armenta, al recalcar que el nepotismo está prohibido en la vida política del país, al menos durante los próximos dos procesos electorales.

Tras encabezar la firma del acuerdo para el desarrollo del Polo del Bienestar en San José Chiapa, Armenta fue cuestionado por medios de comunicación sobre el tema y aseguró que existe una restricción legal clara que impide dichas candidaturas. Subrayó que este impedimento fue aprobado recientemente por legisladores locales y federales, al tratarse de una reforma a la Constitución Política de México.

“Es muy claro: el nepotismo está cancelado, por lo menos en 2027 y en 2030. Ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta, puede participar en procesos electorales. Ellos mismos aprobaron las leyes”, expresó el mandatario.

La declaración fue una respuesta directa al senador Ignacio Mier Velasco, quien el pasado viernes aseguró a medios de comunicación que su parentesco con Armenta es lejano, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas.

El gobernador, sin embargo, lamentó la imposibilidad de que sus familiares participen en futuras contiendas, aunque remarcó que el marco legal lo prohíbe. Incluso, en tono irónico, señaló que la única salida sería modificar su identidad registral:

“Quizá si van al Registro Civil y se cambian el apellido sería la única manera en la que podrían participar. Yo quiero mucho a Nacho, le tengo mucho cariño”, comentó.

Por su parte, Ignacio Mier reiteró que su relación con Armenta es más política que familiar. Recordó que en 1992 coincidieron en Acatzingo y, desde entonces, comenzaron a llamarse “primos”, aunque en realidad su parentesco es muy lejano.

“Tenemos una relación político afectiva de hace muchos años. En realidad, nuestra relación familiar está en octavo o décimo grado. En términos de consanguinidad es lejana. La cercanía que tenemos es más por identidad, cariño y afinidad política, como la que sostengo con otros compañeros de Morena”, puntualizó el senador.

Mier insistió en que conoce al gobernador desde hace décadas y que ambos han compartido diversas batallas políticas. Enfatizó además que respalda la lucha contra el nepotismo:

“Él es el gobernador, con mayor razón lo respeto. Claro que hay que acabar con el nepotismo, hay que combatirlo”, señaló.

