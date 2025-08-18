Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasPolítica

Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador

Advierte que lo prohíbe la reciente reforma contra el nepotismo

Isaí Pérez Guarneros

Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030, advirtió el gobernador Alejandro Armenta, al recalcar que el nepotismo está prohibido en la vida política del país, al menos durante los próximos dos procesos electorales.

Tras encabezar la firma del acuerdo para el desarrollo del Polo del Bienestar en San José Chiapa, Armenta fue cuestionado por medios de comunicación sobre el tema y aseguró que existe una restricción legal clara que impide dichas candidaturas. Subrayó que este impedimento fue aprobado recientemente por legisladores locales y federales, al tratarse de una reforma a la Constitución Política de México.

“Es muy claro: el nepotismo está cancelado, por lo menos en 2027 y en 2030. Ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta, puede participar en procesos electorales. Ellos mismos aprobaron las leyes”, expresó el mandatario.

La declaración fue una respuesta directa al senador Ignacio Mier Velasco, quien el pasado viernes aseguró a medios de comunicación que su parentesco con Armenta es lejano, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas.

El gobernador, sin embargo, lamentó la imposibilidad de que sus familiares participen en futuras contiendas, aunque remarcó que el marco legal lo prohíbe. Incluso, en tono irónico, señaló que la única salida sería modificar su identidad registral:

“Quizá si van al Registro Civil y se cambian el apellido sería la única manera en la que podrían participar. Yo quiero mucho a Nacho, le tengo mucho cariño”, comentó.

Por su parte, Ignacio Mier reiteró que su relación con Armenta es más política que familiar. Recordó que en 1992 coincidieron en Acatzingo y, desde entonces, comenzaron a llamarse “primos”, aunque en realidad su parentesco es muy lejano.

“Tenemos una relación político afectiva de hace muchos años. En realidad, nuestra relación familiar está en octavo o décimo grado. En términos de consanguinidad es lejana. La cercanía que tenemos es más por identidad, cariño y afinidad política, como la que sostengo con otros compañeros de Morena”, puntualizó el senador.

Mier insistió en que conoce al gobernador desde hace décadas y que ambos han compartido diversas batallas políticas. Enfatizó además que respalda la lucha contra el nepotismo:

“Él es el gobernador, con mayor razón lo respeto. Claro que hay que acabar con el nepotismo, hay que combatirlo”, señaló.

Te puede interesar: Cuatro empresas invertirán 2 mil 100 mdp en San José Chiapa; se generarán 5 mil 150 empleos: Ebrard

Temas

Más noticias

Internacional

Encabeza Rodrigo Paz Pereira la carrera presidencial de Bolivia, según sondeo

La Jornada -
La Paz. El senador centrista, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera de momento la carrera presidencial en Bolivia, con 31.3 por...
Internacional

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:38

José Chedraui puede ser candidato común de Morena y el PVEM en 2027: Escobar

Efraín Núñez
José Chedraui Budib podría ser candidato común de Morena y el PVEM en la elección a la alcaldía de Puebla en 2027 pues es...
00:02:38

José Chedraui puede ser candidato común de Morena y el PVEM en 2027: Escobar

Patricia Méndez -
José Chedraui Budib podría ser candidato común de Morena y el PVEM en la elección a la alcaldía de Puebla en 2027 pues es...
00:01:44

Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador

Efraín Núñez -
Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030, reviró el gobernador Alejandro Armenta,...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025