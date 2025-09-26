Niega SMADSOT denuncias de tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla (SMADSOT), Rebeca Bañuelos Guadarra, negó que existan denuncias de tiraderos clandestinos de residuos porcícolas de la transnacional Granjas Carroll en la comunidad de San José Morelos, en el municipio de Libres.

En entrevista, la funcionaria afirmó que no ha recibido denuncias formales sobre la descarga de residuos orgánicos en lugares indebidos, tras destacar que la dependencia ha trabajado de cerca con la empresa en el tratamiento de sus lodos y aguas residuales.

“No tenemos nosotros alguna denuncia respecto a que estén tirando residuos orgánicos en un lugar indebido. Me gustaría que también si los denunciantes así lo lo consideran, que se acercaran a la Secretaría para nosotros poder coadyuvar y, en dado caso, coordinarnos y despejar sus dudas”, declaró.

Incluso, comentó que han mantenido acercamiento con pobladores de la Cuenca Libres Oriental, que han denunciado la contaminación del agua y la tierra por empresas asentadas en la región.

Bañuelos Guadarrama expuso que Granjas Carroll tiene seis proyectos en evaluación por la secretaría, de los cuales varios ya han recibido una resolución positiva.

Estos proyectos agregó están relacionados con el tratamiento de aguas, un tema que, según la secretaria, también ha sido de preocupación para las comunidades.

En respuesta a la pregunta sobre si han tenido contacto con los denunciantes, Rebeca Bañuelos informó que hasta el momento nadie se ha acercado a la dependencia para presentar una queja formal.

Hizo un llamado a los afectados de San José Morelos y de la cuenca Libres Oriental a formalizar sus denuncias ante la secretaría.

Aseguró que la dependencia está abierta a atender a los ciudadanos y ofrecer acompañamiento en el proceso, trabajando en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para garantizar que la empresa opere conforme a la normatividad.

“Estamos abiertos a recibirlos. Profepa que también es la autoridad competente hará lo propio y nosotros coadyuvaremos, si es que hay algo que no esté realizando conforme a la normatividad o a la ley”, afirmó.

-¿Darían acompañamiento para documentar en estos casos algunos problemas de salud que se puedan registrar por la existencia de estos tiraderos? -se le preguntó.

–Claro, por supuesto, todo eso en el ámbito de nuestras competencias. Lo que le compete al estado estamos a la disposición, como lo ha indicado el gobernador Alejandro Armenta, y también estamos trabajando de la mano con la empresa, para que todo vaya de acuerdo a la normatividad y a la legalidad.

Contexto de la denuncia

La Coordinadora Regional de Comisariados Ejidales y Comunales de la Cuenca Libres Oriental, en colaboración con el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), denunciaron públicamente a la empresa porcícola Granjas Carroll por supuestos tiraderos clandestinos de residuos porcinos a cielo abierto.

Jesús Pérez Juárez, sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y miembro del CEE, señaló en entrevista que los ejidatarios han presentado pruebas fotográficas y de video que muestran los desechos sin tratamiento.

De acuerdo con Pérez Juárez, la empresa ha justificado la práctica argumentando que los residuos son utilizados como abono orgánico.

El sociólogo también mencionó que se está documentando la situación para registrar los posibles problemas de salud en la comunidad de San José Morelos.