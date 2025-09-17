Niega líder del SUTISSSTEP que creación de plazas de Nutrición busque beneficiar a su esposa

La creación de plazas de Nutrición en ISSSTEP, convenida con el instituto, fue defendida por Ángel Vázquez Flores, secretario general del SUTISSSTEP, quien sostuvo que la medida se orienta a dignificar la labor de todo el departamento y no a beneficiar a su esposa. Arguyó que su pareja cumple los requisitos legales y profesionales iguales a los demás trabajadores, y que el propósito es reconocer a quienes cuentan con título y antigüedad. “No es en beneficio de mi esposa, sino de todo el departamento”, enfatizó.

El secretario general se enfrentó a la protesta de enfermeras y enfermeros inconformes, quienes reclamaron la falta de plazas de licenciatura para enfermería y el pago de salarios como auxiliares, pese a tener grados académicos superiores.

Ante las inconformidades, Vázquez Flores aseguró que no se han dejado de lado las exigencias del área de enfermería y que el contrato colectivo considera “retabular y mejorar las categorías” de este personal, aunque reconoció que la falta de presupuesto limita cambios inmediatos, por lo que apenas se verá si es posible asignar más recursos para ello en 2026.

En tanto, dijo que tras cinco años sin revisión contractual, el incremento salarial pactado este año fue de 4 por ciento general y de 8.6 por ciento para áreas que requerían nivelación con el salario mínimo, como auxiliares de nutrición, camilleros e intendencia, quienes ahora perciben 8 mil 465 pesos mensuales.

En el caso de la plazas de Nutrición en ISSSTEP, la recategorización está enfocada en quienes cuentan con título y cédula profesional, proceso que abarca a 10 nutriólogos, incluyendo la esposa del secretario.

El dirigente sindical puntualizó que modificar la estructura salarial de casi 800 personas requiere recursos considerables, mientras que para el área de Nutrición son menos y por ellos se acordó la plaza de licenciatura.

Vázquez Flores insistió en que la asignación de esas plazas y las bases sindicales se realiza “con total transparencia y conforme a derecho”, evitando favoritismos y prácticas arbitrarias observadas en administraciones pasadas.