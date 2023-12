Tras protestas de habitantes de Xalmimilulco, el gobernador afirma que no se construirá un conjunto habitacional sino un colector pluvial

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sostuvo que en Santa Ana Xalmimilulco no se va a construir una unidad habitacional, dijo que lo que se hará será un colector pluvial, como parte de las acciones para cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual emitió por la contaminación en el Atoyac; indicó que investigan si hay alguien que esté manipulando a los habitantes que se han inconformado.

Añadió que para dicha obra los pobladores no tendrán que erogar dinero alguno, por lo que señaló no entender su descontento.

“Esperemos que la razón prevalezca y que se entienda que esto es un bien mayor para la sociedad, no es entendible que no quieran aguas tratadas para el riego de sus propios sembradíos”, declaró en entrevista posterior a la ceremonia de graduación de policías.

Asimismo, rechazó que policías estatales hayan disparado contra los habitantes de Xalmimilulco el pasado 20 de diciembre: “No hay forma como tal de poderlo hacer, no hay dato de eso”.