Niega Eric Cotoñeto que Morena ya haya definido a su próximo presidente estatal

Eric Cotoñeto Carmona, aspirante a la dirigencia estatal de Morena en Puebla, negó que el partido haya tomado una decisión sobre quién asumirá la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

Aseguró que el reciente pronunciamiento de la actual presidenta, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, a favor del diputado Pavel Gaspar Ramírez responde a un asunto personal y no a una determinación oficial de los órganos internos de Morena.

“Creo que la compañera Olga Lucía Romero hizo su declinación a favor de Pavel como un asunto personal, no como presidenta, porque aún no hay una decisión tomada de parte de los órganos internos del partido.

“Es importante esperar la convocatoria, ya que no se sabe a ciencia cierta si el proceso será abierto o cerrado. No pueden echar campanas al vuelo todavía si no saben cómo viene la convocatoria”, comentó.