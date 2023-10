Niega edil de Atlixco problemas con la obra del mirador de cristal

Atlixco. Ariadna Ayala Camarillo, edil de la ciudad, negó algún tipo de daño estructural en la obra del mirador de cristal del cerro de San Miguel, inaugurado hace un par de meses, tras la fisura de uno de los vidrios de ese lugar.

Agregó, con video en su móvil de por medio, el problema fue por la caída de un pequeño martillo a un hombre encargado del mantenimiento y el cual rompió únicamente esa pieza.

“La versión oficial sobre esto es muy sencilla de explicar: pasó un accidente con la empresa. Fue un error absolutamente coloquial. Estaba el joven de la compañía responsable de la obra dándole el mantenimiento solicitado de manera constante a los pasamanos y cristales”, soslayó.

Y entonces, apuntó durante una entrevista, al llevar un pequeño martillo en la mano de repente esa herramienta se cayó y estrelló el cuadro transparente. “Eso pasó. No hay mayor tema al respecto”, acotó.

De esta manera la funcionaria descartó por completo los “rumores” presuntamente relacionados con errores o problemas estructurales de origen en los trabajo del propio mirador.

“Nada, absolutamente nada. Incluso, y como acto de responsabilidad, tras ejecutar esa construcción el gobierno estatal de manera alterna personalmente pedí un análisis estructural más. Es decir, externo y de parte del ayuntamiento”, recordó.

Y ese diagnóstico, afirmó, es muy claro y contundente: “no existe nada para preocuparse. Solo es un cristal dañado por un martillo. Ya está sustituido sin costo alguno para los atliscenses”.

Ayala Camarillo también apuntó esa zona turística no se cerró en ningún momento por la situación mencionada. “En horario normal las puertas estuvieron abiertas. Pero si quisieron pasar en un momento no estipulado o acordado en las reglas y en la normativa, seguramente por eso no había paso. Pero todo normal”, compartió.

Finamente insistió a los visitantes y lugareños: “no deben preocuparse de absolutamente nada al ir a ese sitio. No hay daño estructural y menos es una mala obra. No pasó nada grave, únicamente el asunto del martillo. Incluso recordemos son dos cristales los colocados en todo el mirador. Se quebró uno, pero el otro sigue normal. Todo está bien”.