Niega Antorcha Campesina estar involucrada en riña en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

Viernes, agosto 15, 2025
Antorcha Campesina se deslinda de su presunta participación en riña en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc
Isaí Pérez Guarneros

Luego de que diversos medios de comunicación difundieran que presuntos integrantes de Antorcha Campesina participaron en el enfrentamiento armado registrado esta tarde en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, dicha organización emitió un comunicado en el que se deslinda de los señalamientos.

A través del documento, Antorcha Campesina asegura no haber tenido participación alguna en la riña ocurrida esta tarde, la cual dejó como saldo a una mujer fallecida y a un hombre herido por impactos de arma de fuego.

Por su parte, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre también emitió un comunicado en el que identifica a la víctima mortal como Arely Ruiz, mientras que el herido sería Pedro Varela, de 18 años de edad; ambos afiliados a dicha organización.

En este sentido, la UPVA responsabiliza del homicidio a integrantes del grupo Doroteo Arango. Según su versión preliminar, personas vinculadas a este grupo habrían intentado despojar a Arely y Pedro de sus espacios de trabajo en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc. En respuesta, y en un intento de defensa, los agredidos habrían respondido con el lanzamiento de piedras.

Posteriormente, los presuntos integrantes del grupo Doroteo Arango habrían respondido con disparos de arma de fuego en contra de los miembros de la UPVA.

Ante este contexto, la organización 28 de Octubre anunció que mañana ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información sobre los hechos registrados esta tarde.

Finalmente, Antorcha Campesina exigió tanto al gobierno estatal como al ayuntamiento de Puebla que se garantice la seguridad en la zona y se castigue a los responsables del homicidio.

“Exigimos al municipio y al Gobierno del Estado que garanticen la paz y la tranquilidad de los poblanos, y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de tan brutal asesinato”, concluye el comunicado.

Por su parte, la directiva del Club Puebla informó que el partido contra San Luis, programado para las 19 horas, no fue cancelado, y aseguró que se cuenta con suficiente presencia policial para garantizar la seguridad en el recinto.

