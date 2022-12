El pasado viernes 9 de diciembre presentamos el libro “Nichimal k’op. Etnografía del discurso ritual en Los Altos de Chiapas” (2021) de Lucas Ruiz Ruiz, doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y tzotzil de origen, y editado por la Universidad Intercultural de Chiapas. En su libro, Lucas aborda la “Nichimal k’op”, que se puede traducir como la lengua florida. Se trata específicamente de discursos rituales emitidos por dos cargos en particular: los jnakanvanejetik y los j-ilvanejetik. Los primeros, especialistas rituales, directores de rezos y encargados de que el equilibrio entre las diferentes fiestas patronales se conserve; los segundos, expertos medicinales, curadores, encargados de rituales de sanación física y espiritual. Habla también de la relación que existe entre ellos, los bats’i viniketik–bats’i antsetik (hombres y mujeres verdaderos, diestros, auténticos), conocidos por nosotros como tzotziles y nosotros, conocidos como los jkaxlanetik (o jkaxlan, en singular) y para ello se sustenta en la teoría dialógica de Mijaíl Bajtín. Ruiz lo pone en estos términos: “Lo que se busca con el método bajtiniano es que el stalel kuxlejal (algo así como la cultura) de los bats’i viniketik-bats’i antsetik encuentre un lugar de igual posición que la cultura jkaxlan, a través de que las fronteras de ambas culturas se junten con el fin de romper el esquema de dominación que ha venido prevaleciendo durante siglos. Vale la pena hacer la siguiente acotación: lo dialógico no se limita al diálogo o plática común entre dos personas, sino más bien el concepto de dialogismo se refiere a un fenómeno de relación de dos o más logos”. Se entiende en este sentido a logos no como estudio, sino como construcción mental, más vinculada a lo relacionado con la cosmovisión, es decir, la forma en que un grupo social comprende y explica el mundo. Para hacerlo, Lucas tiene que entrar en una dicotomía sumamente intrincada: su papel como académico, formado en términos occidentales, y su origen como bats’i viniketik. Por tanto, su investigación trasciende el espacio meramente académico y nos guía de la mano por el intrincado campo simbólico de su propia cultura. Eso es a la par de refrescante, novedoso. Es decir, no se trata de la lectura de un libro antropológico repleto de erudición y pensamiento teórico; por el contrario, es un libro que nos permite atisbar la construcción epistémica del mundo de San Andrés Larráinzar, su pueblo natal, a través de los ojos de uno de sus miembros traducido amablemente y con toda categoría a nosotros, lerdos en ese mundo. ¿Lucas debía escribir en términos académicos y en español “culto” para poder ser aprobado por sus lectores de tesis? Bien, claro, pues es parte del mundo al que se adentró al entrar a estudiar la maestría y el doctorado. Y lo hace bastante bien, en una lengua que no es la suya (español) y en términos académicos, para poder cumplir con todo lo que implica una tesis de este nivel. Sin embargo, hay mucho más que un texto académico en su investigación, pues Lucas se proyecta como un sujeto histórico que pertenece a su tiempo y a su historia y la observa desde un lugar complejo, desde afuera y desde adentro.

A raíz de esto me surgieron algunas preguntas: ¿qué tal si esos académicos se hubieran puesto a estudiar la bats’i k’op (palabra verdadera, es decir, el tzotzil) para saber si es que Lucas lo estaba haciendo bien? ¿Hubiera sido interesante un jurado integrado por los jnakanvanejetik, j-ilvanejetik? Como lo he dicho en otros espacios, debemos dejar de construir con paradigmas externos y empezar a relatar las cosas desde nuestros ojos y con nuestras voces, con visiones intra, trans y multi disciplinarias que den cuenta de fenómenos sociales, no de temas históricos, antropológicos, arqueológicos. Lo que quiero decir es que, estos especialistas rituales, su conocimiento, su sabiduría y su trabajo, son fundamentales para la comunidad, equiparable, les guste o no, a lo que significa un doctor en cualquier ciencia o un médico de cualquier especialidad. Lucas nos muestra a través de su estudio la importancia de los jnakanvanejetik y j-ilvanejetik, no sólo como los especialistas rituales tanto en los rezos como en la curación, sino en la conservación de la cultura, la stalel kuxlejal. Su trabajo de investigación es minucioso, detallado. Se siente el respeto prodigado a sus interlocutores, reverencia producto del diálogo y no de la observación científica, de la observación de sujetos fundamentales en las fibras de la comunidad y no de objetos de estudio; entiende su importancia en el mundo del que él proviene y lo traduce a nosotros para que, a su vez, podamos tener un atisbo de esa importancia. Contrario a lo que se suele ver en la mayoría de las investigaciones, encontramos al investigador como un protagonista de su tiempo y su espacio y dispuesto a entenderlo y compartirlo. Todos hemos sido racistas, clasistas, misóginos y homófóbicos en algún momento de nuestra vida. Y, hay que preguntarnos cuántas veces no hemos visto en la calle a un maya yucateco, a un teenek, a un ñañu, a un totonaco, a un mixteco y los vemos en este complejo simbólico indio-campesino- pobre- inferior- inculto que habla dialecto… y los discriminamos sin más, sin saber quién es en su comunidad, qué tan importante es… lo único que vemos es su vestimenta, sin importarnos que es identidad, memoria, jerarquía y respeto. Lucas, a través de sus líneas, nos lo muestra. A su vez, nos comparte en esa misma clave bajtiniana, la perspectiva que nosotros jkaxlanetik tenemos sobre ellos: “Desde esta perspectiva teórica, los discursos de identidad generados desde la alteridad jkaxlan tienen en su mayoría una profunda carga ideológica heteroglósica. Por un lado, la academia dentro de la disciplina antropológica ha visto al indígena como ‘objeto’ de investigación, de tal manera que la voz del investigador se ha co- locado dentro del discurso monológico. En los estudios antropológicos de Los Altos de Chiapas, desde los años cincuenta, se ha dado a conocer la condición marginal de los bats’i viniketik-bats’i antsetik. Los ubican siempre en una situación de desventaja, pues los programas paternalistas del Estado para la ‘solución’ de los problemas siempre han sido temas de estudio desde la década referida”.

Por otra parte, explica aquello relacionado con el concepto bats’i, que antecede a las palabras viniketik (hombre) y ansetik (mujer) y que él traduce como lo verdadero, lo diestro, lo auténtico. A su vez, la palabra “k’op – siguiendo con el libro de Ruiz- tiene riquezas y connotaciones semánticas complejas. Bien opinan algunos especialistas, k’op adquiere el estatus de rezo. La diferencia se descubre en que todo k’op o discurso ritual se acompaña de entonaciones melódicas a manera de plegarias que brotan de un suave canto, con una línea melódica atrayente, o de una entonación que no es del habla normal, como lo refiere Montemayor (1999). Es decir, k’op sólo es facultad exclusiva de los jnakanvanejetik, j-ilvanejetik y otros ancianos especialistas. Sin embargo, la opinión de Gossen (1979) y la mía, k’op significa ‘palabra, asunto, acuerdo, conflicto, riña, problema, lengua, rezo’. En nuestro estudio, tiene mayor prioridad el enfoque ritual o rezo”. Por ello, la frase Bats’i K’op, como lo mencioné líneas arriba, llevaría el sentido de palabra verdadera y la palabra florida, la Nichimal K’op, aludiría al lenguaje ritual.

Por todo lo anterior, la importancia de un libro como este radica en el tema y lo que nos deja ver a los interesados en lo maya en general, y en las comunidades chiapanecas en particular. A través del estudio de estos discursos podemos comprender la complejidad de su pensamiento cifrado en conceptos que van más allá de las palabras, como el ch’ulel, que puede significar conciencia, uso de razón, inteligencia o sabiduría, y que se va adquiriendo en su totalidad con la vida y las experiencias. Va relacionado con aspectos axiológicos, es decir, de los valores, por lo que una persona que alcanza a tener su ch’ulel completo, es aquella que sin importar su edad -aunque suelen ser personas mayores- logran tener sabiduría. Con frecuencia, este concepto viene relacionado con smelol, que implica razón, y justicia, y mantal, que significa consejo o exhortación. Lucas Ruiz no sólo está desarrollando una etnografía de un pueblo originario de Chiapas, sino que ofrece una radiografía de su pensamiento y lo hace colocado desde dentro, en las entrañas mismas de la comunidad. De la mano de Bajtín y otros pensadores, acuña a su vez una metodología aplicable al estudio de otros discursos similares y nos hace ver que el pensamiento de estos grupos trasciende el mero “folclore o la superchería”, conceptos que gustan a tanto occidental -incluso, académicos- para definirlo. Por el contrario, se trata de una cosmovisión, de una epistemología social, tan válidas como la que ostentamos como “civilizaciones” occidentales. Mucho hay que estudiar y comprender a estas comunidades, pero no para explicarlas en libros o para exhibir nuestros resultados en congresos y conferencias o colocarlos en museos, sino para aprender de ellos, de sus prácticas, de su pensamiento y recuperar un poco nuestro pasado que, aunque no lo parezca, guardaba más equilibrio entre seres humanos y su entorno. Este libro es, sin duda, un ejemplo. Enhorabuena por Lucas Ruiz Ruiz, y por los bats’i viniketik-bats’i antsetik.