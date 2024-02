“Ni un paso atrás en la defensa de la libertad”, reitera AMLO

Mazatlán, Sin. En consonancia con su discurso de días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó que no se aceptará el injerencismo de ninguna agencia extranjera ni del periodismo internacional. “No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, de la justicia y, sobre todo, de nuestra soberanía”.

Entrevistado tras la ceremonia del Día de la Bandera, que se realizó en este punto turístico de Sinaloa, el mandatario federal también criticó la difusión de los teléfonos personales de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y de varios integrantes del movimiento que encabeza —esto después que hace un par de días se diera a conocer en la mañanera el número celular de una corresponsal del periódico estadunidense The New York Times.

Esto luego de la difusión de dos reportajes en medios internacionales que lo vincularían a un financiamiento por parte del narcotráfico para dos de sus campañas presidenciales.

-¿Qué opina de que divulgaron los datos de uno de sus hijos y de algunos funcionarios del gobierno? -se le dijo.

– Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas, esa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía, nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México. Nuestro país es un país independiente, libre, soberano -replicó.

El jefe del Ejecutivo reiteró que cuando un medio internacional “calumnie” habrá réplica de su parte.

“Con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial de New York Times y de Univision, que entró al debate de manera oficiosa, les repito que tienen que aprender a respetar a el gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no aceptamos las calumnias, que no tienen pruebas. Cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea”.