¡Ni que fueras Habermas!

La poesía es solamente la prueba de que hay vida.

Si tu vida se está quemando bien,

la poesía no es más que la ceniza

- Anuncio -

Leonard Cohen

Pensé mucho en cómo escribirte esta nota, pero al final no podía ser diferente, no es una narración, no es una crónica, es una simple nota, una nota cualquiera, una nota que le escribe un hijo a su padre; al cuál, reconoce que no volverá a ver:

Mi querido Sal, te doy las gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por tu amistad, reconozco en ti al hombre que mejor ha influido en mi vida, estoy seguro que en la de muchos más, desde mi corazón gracias.

En 2004 comenzaste a impartir clases en la licenciatura en Sociología, ahí nos conocimos, tuve la fortuna de ser tu estudiante, eras estricto, tu formación era tan buena que no podías sino exigir atención, disciplina y sobre todo, conocimiento. Marxista de corazón nos inculcaste la crítica, la duda como una constante metodológica, el pensamiento desde las fronteras.

Heredo tu visión del mundo: el sociólogo que soy aprendí a serlo de ti. Me honra haber sido tu aprendiz, tu colega, tu oponente (en el buen sentido), sobre todo, tu amigo. Me contaste que cuando eras niño, don Alejandro Salcido, tu padre, había montado un pequeño cine y le asistías en las proyecciones. Vino a la platica Cinema Paradiso, una de tus películas favoritas porque te hacia recordar tu infancia.

Así como fue para ti el paradiso, son para mi los salones de clase, ahí nos conocimos, ahí me enseñaste la sociología como nadie hubiera podido hacerlo; ahí fuimos Alfredo y Toto, ahí tu me convidaste lo que sabías de la vida y de la ciencia. Desde que soy profesor en todas las clases te rindo tributo, me esfuerzo en mostrar una sociología que no tiene todas las respuestas, pero que hace muchas preguntas, así como tu me enseñaste. Cinema paradiso siempre me recuerda a ti.

Heredo la jiribilla, la estratagema, los santodominguines; heredo de ti ese meta lenguaje que a veces extraño, porque no tengo con quién hablar; heredo -afortunadamente- la respuesta elegante, la espada de Damocles y por supuesto ¡la estructura! Hablamos tanto y de tanto, eras culto, inteligente, elocuente, un intelectual en toda la extensión del término. Eras el mejor maestro que un pupilo puede tener.

Cuando después nos convertimos en amigos, siempre conté con tu respaldo, siempre pensaste en mi para los proyectos, para los planes, para hacer equipo, fuiste generoso al dejarme trabajar contigo. Fuiste mi maestro, mi amigo y un padre. Gracias por siempre creer en mí.

Gracias Rogelio, gracias, me enseñaste a construir el palacio de la memoria y ahí, en un lugar especial, están las remembranzas que guardo de ti, son sin lugar a dudas, para mí los más preciados recuerdos; trato de guardar cada palabra, archivo minuciosamente, repaso de vez en cuando, son como te digo, un tesoro.

Y bueno, así como un hijo, quiero contarte que estoy bien, que la riego, que la compongo y que la vuelvo a regar, pero que ya entendí que no hay que clavarse muy hondo en el surco cuando algo sale mal, me gustaría que me vieras, he cambiado, estoy más derecho y tengo el cabello largo, sí, ya sé, como decías que debía tener un doctor, igual y hasta me la voy creyendo; te daría gusto verme feliz y yo también lo estaría sólo por verte. Te extraño.

Nos conocimos en gran medida gracias a Silvio Rodríguez, intercambiábamos pistas, contabas anécdotas, siempre te espabiló la música, el cine, el arte. No nos quedamos en Silvio; porque había más todavía por aprender; gracias por Dylan, por Cocker, por Leonard Cohen, por explicarme la ciencia con la música y también con el cine; gracias por Woody Allen, por Chaplin y por Tarantino y Reservoir Dogs ¡y la referencia de la propina! -¡Siempre dejen propina!- Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Lo aprecio mucho.

Cuando cursabas el doctorado te diste unos buenos quites con tus revisores, construiste una potente estructura teórica, un esqueleto robusto a nivel conceptual; un día uno de tus lectores cuestionó el volumen de dichas aproximaciones, sin saberlo hace ya unos años, le dio título a esta nota, porque ante tu despliegue teórico increpó: Ni que fueras Habermas.

Para mi no necesitaste serlo, eras alguien brillante, una comparación así era prescindible; reaccionamos como siempre reaccionábamos a todo, el recurso de la broma, mi querido Rogelio, tu me enseñaste que hay que saber reírse de uno mismo, hay que saber avanzar. Te doctoraste a tus 60, lo hiciste como un grande, te ovacionamos, la tuya es la única tesis que se puede dibujar, es un reloj de arena, así me enseñaste dos cosas: la mejor crítica es el ejemplo y, que siempre es mejor poder dibujar lo que uno quiere explicar, porque cabe mejor en la cabeza que muchas palabras rebuscadas. Gracias por la sencillez.

Gracias por las lecciones, sé que no pude aprehenderlas todas, me habría gustado, hay un par sobre todo, que tengo atoradas metódicamente, lo cruel es que sé ¡qué me las voy a llevar a la tumba! no soy tan listo como tú, pero cuando tengo que serlo, pienso en cómo lo harías tú y te copio. Tu genio era natural, a veces te preguntas como una mente puede ser tan prolífica; pensabas, pero también recordabas muy bien. Y son cosas diferentes, Borges lo ha dejado muy claro cuando nos cuenta sobre Funes, el memorioso.

Un día cualquiera tu podías contarme toda la historia de la Revolución Cubana de memoria, no dejabas de contarme del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, de Fidel; en los años que fuimos amigos, nunca dejaste de hablarme de la revolución, en cualquiera de sus formas ¿a quién le pido que me cuente más historias?

Nos tomó por sorpresa tu partida, fue una terrible pérdida, tu mejor legado es un pensamiento libre, por eso te escribí esta nota que resuena en todos aquellos que te conocimos, yo libero también un poco de ese pensamiento libre, como un acto -a tu salud- de rebelión, como un cerro bañado con semillas de agave, añorando fecundidad, que vuelen esporas del pensar al revés; Gracias por todo tú. Fuiste un grande, tan grande como una montaña. Te quiero.

Hasta siempre mi Gurú- Mai

¡Para ti todos los recuerdos, para mí las carcajadas!

Ahora sí me enseñaste con el ejemplo la referencia a “en peores panteones, nos han dado las 12 de la noche”. Después de tu pérdida ¿qué puede ser peor? ¡Agosto ya no me sorprendas!

PD2. ¡Ni qué fueras Habermas! ¡Y eres mejor que si lo fueras!

PD3. Tu moraleja: siempre ante cualquier encrucijada que te presente la vida, aprende a ser inteligente como para reencuadrarte; tu deber es salir fortalecido.

[NOTA]

En agosto del año 2021, el doctor en Ciencias Rogelio Sebastián Salcido González, de vocación Sociólogo, fallece lamentablemente por Covid-19. Lo extrañan su esposa doña Fabiola, sus hijos Uli, Tlaka, Ale y Tebi (mi ahijado); toda su familia (hasta el Aquiles y la grey), todos los que lo consideramos un amigo, sus estudiantes. Él era alguien ejemplar con un cerebro privilegiado, y era también, un verdadero amigo. A un año de tu partida: Buena sea tu travesía a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, a donde quiera que mores, que tengas paz mi amigo, te deseo la paz y la gracia. Toda la vida llevaré la bendición de tu amistad.

La imagen presentada fue realizada por Marco Antonio Soto Velasco, de la Comunidad Artística de C.A.L. Estudio. Un amigo de todos nosotros.