Ni de ultraderecha neofascista, ni oficialista obsecuente; mejor díganme rojo.

REVOLUCIONARIO:

Hombre en concordancia consigo mismo

y con el movimiento de color rojo

que estremece su casa.

Hay también movimiento en su corazón.

Hay un pájaro rojo en su corazón.

Su corazón es un pájaro rojo que extiende las alas.

Roque Dalton

Chihuahua México 2023. Escenario de disputa política y decadencia social.

Debemos tener siempre el tiempo para caracterizar la realidad, polemizar teóricamente lo que no alcanzan a ver los ojos, defender tercamente el derecho a pensar, plantear en toda la vasta extensión y multiplicidad el problema.

Hay tensión en el tejido social en Chihuahua con el tema educativo como centro, se requiere como necesidad de vida observar quién ha colocado las barricadas y de qué lado estamos, no seguir lo que viene de forma vertical casi milagrosa por la ultraderecha o sumarnos a la difusión y aceptación acrítica del proyecto educativo glorificado por el ejército intelectual de la 4T.

Se desarrollan ataques en todos los espacios como nuevos tipos de agresión, igual de brutal y destructiva que la tortura o un balazo que destroza el alma, con esa saña se ataca hoy la educación. En el terreno ideológico la disputa pretende difundir una idea de mundo contrastante con la realidad y que deja en la indefensión a quien cae en sus redes, pulverizando la capacidad de resistencia pues se busca que asimile como respuesta a las dificultades de la vida, su respuesta no pertenece a este planeta son dádivas de un dios piadoso y misericordioso. Por otra parte, los oficialistas con disfraz de izquierda han cooptado hasta el lenguaje disidente, como si fuera una perfección de su proyecto de nación.

Es imperioso superar el lenguaje político polarizante que deja sin claridad de visión y que acorrala el pensamiento, un maestro o maestra debe asumir una postura en contacto directo con la realidad, construir colectivamente un proyecto pedagógico y político fuerte. La ultraderecha neofascista de Chihuahua busca imponer su visión de mundo bajo códigos morales apoyados en el poder institucional que le da la propiedad territorial y material arrancada al pueblo, busca mantener intocable su poder para seguir beneficiándose de la explotación del trabajador, mientras la hegemonía impuesta desde el clero quiere prevalecer como verdad irrefutable.

El otro bando es de los oficialistas casados con la idea de una 4T que en el discurso adorna su paso agresivo y neoliberal, pero lastiman a la gente con una reforma de control burocrático. Son pintores que dan solo pinceladas eclécticas a la propuesta educativa, pero entre más decoración tenga más vacía se siente y su aterrizaje práctico en las aulas luce complicado porque no nace de abajo, esa es una falla de fondo.

¿Qué nos queda, tragarnos el discurso conciliador con el gobierno, parte de un estado capitalista, contribuyendo a evaporar la lucha de clases? ¿Encerrarnos en una desprofesionalización del magisterio en la que reina el voluntarismo por llevar a buen puerto la Nueva Escuela Mexicana? ¿Seguir en la disgregación de las resistencias? ¿Dará lo mismo de qué lado estemos? No se puede ser neutral o ¿acaso da lo mismo simpatizar con la ultraderecha, que hacerlo con la teología de la liberación? ¿creer en la social democracia, en las ideas de la decolonialidad o guiarnos con el marxismo revolucionario?

No podemos conciliar. En Chihuahua no sólo están secuestrando los libros de texto también siembran la semilla oficialista regada con el conformismo, además las dos posturas atacan la memoria histórica, y la integridad del pueblo siendo actitudes contrarevolucionarias. No nos reconciliamos con el estado porque fue él quien desapareció a 43 normalistas y miles más en la guerra fría. El estado sume a los maestros y maestras en la precariedad laboral, es el estado quien ataca la paz del tejido social, es quien sigue privatizando las aguas y las tierras, impulsa proyectos transnacionales de muerte. El estado no apoya a la ciencia más que para una cúpula selecta de chupa botas y afines con su propuesta, es el estado quien mantiene abandonadas las escuelas. Es el estado quien sigue obedeciendo a la OCDE. El estado y sus instituciones nos heredan la muerte y la violencia. Su juego politiquero de supuestas posiciones encontradas sólo los une, reducen las ideas a listados de conceptos, recursos retóricos y comodines intercambiables.

No caben las reconciliaciones ni en los textos ni en las calles, porque la vida no se negocia, es momento de quitar los eufemismos y dialogar con el alma proletaria, un cambio radical es urgente. Vamos contra los apologistas que falsean la realidad y contra la pasividad didáctica. Veámos qué acciones emprender para terminar con la miopía pedagógica y la irreflexión. El debate no son solo los libros de texto, es su proyecto de nación capitalista el que debe ser cuestionado.

Quitemos la oscuridad, demos claridad con congruencia militante, la que se da en el contacto real con el pueblo. Una educación diferente y crítica debe parirse del vientre colectivo, la verdad es revolucionaria busquémosla en nuestros procesos y desde la construcción de conocimientos para una vida diferente por una educación que abandone el mecanicismo tradicional con esfuerzos creativos hacia la emancipación.

Díganme rojo, pero no bajaré el puño, sé que muchos y muchas en el mundo tampoco lo harán, hasta lograr la victoria. En Chihuahua vemos una lección política de las múltiples caras del capitalismo y sus engaños para que les sigan el juego, en especial quienes han perdido su esencia y renunciado a una conciencia de clase.

Está en nosotros articular las luchas para tejer resistencias que canten triunfantes y rompan el silencio que ha impuesto la bota capitalista.

Ni de ultraderecha neofascista, ni oficialista obsecuente; mejor díganme rojo.

Al enemigo hay que tratarlo como enemigo

La lucha de clases en el capitalismo es una lucha prolongada con ciclos a favor y en contra de las fuerzas del pueblo trabajador. Además es una lucha que combina múltiples perspectivas y formas. Las perspectivas tienen que ver con los objetivos de terminar con un sistema capitalista, patriarcal, racista, violento, excluyente y depredador. Las formas de lucha corresponden a un aprendizaje que eslabona diversas medidas y encuentros con el enemigo para arrancarle la iniciativa, reducir sus ventajas, desmontar su poder y desde un principio unir al pueblo con una conciencia crítica de quiénes son sus enemigos de clase cuáles son los caminos de la lucha y como se aprende a pelear desde la resistencia a la revolución, con una organización independiente y autónoma, liberada de toda dependencia, clientelismo y conciliación con los opresores y sus órganos de poder.

Esto nos lo enseñan las experiencias de lucha de los pueblos, la memoria histórica del pueblo mexicano, su guía es la teoría revolucionaria y el análisis de la realidad. Se enriquece en la práctica transformadora. No son recetas, ni pasos lineales, se trata de un conjunto de necesidades y recursos para ser, estar y hacer pueblo consciente y organizado que como fuerza social y sujeto del cambio tenga objetivos, visión, estrategia y tácticas para cada período y coyuntura.

En este periodo y coyuntura esa fuerza social unitaria y ese sujeto todavía no están articulados en un movimiento con horizonte nacional y carácter revolucionario. La preparación es desigual, la independencia y autonomía es débil, por ello las decisiones soberanas aún no calan en el territorio nacional, aunque sus resistencias dan pasos locales o sectoriales con logros y con derrotas.

Para dejar de ser sólo un pueblo descontento que tiene fe en líderes y caudillos del sistema, se necesita ver en los hechos al enemigo de clase con aparentes discursos y prácticas diferentes, pero que cumple un solo fin: la reproducción del sistema con sus relaciones de explotación, despojo, opresión y discriminación. Sus proyectos, tanto los “progresistas” como los “conservadores”, se unen en lo esencial: apoyar la acumulación de capital, someterse a los intereses del imperialismo según sus acuerdos geopolítico-militares y al predominio de la ideología dominante.

Sin duda hay pleitos y hasta violencias por detentar la conducción del poder en la maquinaria político-militar de gobiernos, legislaturas y órganos judiciales, que sacuden a los bloques políticos del sistema y que se baten en lo electoral, o en sus programas y sus políticas.

Sin embargo, las propuestas de esos adversarios ruidosos coinciden en crear zonas de acumulación intensiva del capital con los megaproyectos respectivos. Basta ver el consenso de la burguesía y todos sus partidos en el transístmico, o en el Istmo el control de las migraciones, la negativa a la reforma fiscal, las renegociaciones del pago cumplidor de la deuda y la derrama favorable al capital financiero y a los presupuestos del Estado del jugoso negocio de la macro-criminalidad, el papel intocable del estado mayor de las fuerzas armadas, el control represivo directo o paramilitar y la manipulación clientelar de los conflictos para que no se conviertan en estallidos sociales. Ambos bloques partidistas buscan el dominio de las conciencias de la población y refuerzan el eje estadounidense plasmado en el T-MEC, en la dominación de la política de seguridad estadounidense y la asociación geopolítica ante el avance del polo chino y ruso.

Las caras que se dan los enemigos de la clase trabajadora y del pueblo han logrado engañar y cooptar a millones de personas debido a la fuerza del capital y sus medios, pero también por las debilidades de nuestras comunidades y organizaciones populares. Se ha llegado a dividir y confundir a la juventud para que abandone su rebeldía ante el sistema y apueste por cualquiera de los bloques político-ideológicos del capital. Igual se ha pacificado o suavizado el discurso y la acción de las luchas por demandas económicas, políticas y sociales. Suena exagerado para muchos defender el derecho a la rebelión de los pueblos contra la opresión y la explotación. Las largas vías de la ley, aun la maquillada como progresista, son canales de uso común por sectores del pueblo en los medios y en las calles. La fuerza popular y comunitaria que desobedece las malas leyes o resiste a la impunidad de represores, ladrones y criminales es etiquetada, perseguida y hasta eliminada.

En cualquier tipo de lucha que los pueblos emprendan, se necesita tratar al enemigo como enemigo, porque, según la experiencia histórica, cuando el poder tiene más fuerza necesitaremos de audacia y saber evitar enfrentamientos desventajosos. Asimismo, si ganamos una batalla en la lucha debemos tener claro que el enemigo se puede reponer y derrotarnos. Finalmente debemos aprender a regular nuestros esfuerzos de acuerdo con el poder de resistencia que tiene el enemigo para aprovechar el tiempo a su favor y desgastarnos, para desplazarnos de un espacio ganado o despojarnos de medios y lo peor de la voluntad de luchar y la capacidad de vencer.

¿Por qué se fueron de El Salvador 400 mil personas en los últimos 4 años?

LaPágina de Maíz, número 927

Durante el actual Gobierno de Bukele se ha disparado la emigración, principalmente hacia Estados Unidos. Con grades sacrificios mucha gente cruza la frontera de aquel país, pero cientos de miles de personas son capturadas en el intento.

Los datos de emigración

Entre octubre de 2019 y junio de 2023 fueron capturadas en la frontera de Estados Unidos 256 mil 826 salvadoreñas y salvadoreños en su intento de ingresar a ese país. Miles son menores de edad que viajaban solos o como grupo familiar1.

Como las personas que entran a Estados Unidos son más que las detenidas en la frontera, en ese período se fueron de El Salvador por lo menos 500 mil personas. Es tanta la gente que se va del país, que hoy vivimos en El Salvador 374 mil personas menos que en 20192.

Principales causas del aumento de la emigración

El creciente deterioro de las condiciones de vida de la población. Todo está caro, sin paliativos gubernamentales; hay pocos nuevos empleos; y los salarios no se nivelan al costo de la vida. El temor que siente la población, sobre todo la gente joven, de ser capturada arbitrariamente por la Policía en el marco del Régimen de Excepción. La represión recae en los barrios populares y en los cantones de mayor pobreza. El daño que sufren las familias campesinas, que producen con insumos caros, tienen ingresos bajos, perdieron apoyo del Gobierno y enfrentan la competencia de productos importados.

Entre 2019 y 2022 disminuyó en 191 mil 740 la cantidad de productoras y productores dueños de tierras3.

Pero mientras cientos de miles de personas se van del país para tratar de sobrevivir, corriendo muchos riesgos, y con sus familiares endeudándose para pagar la travesía4, las y los diputados de Nuevas Ideas, el partido del clan familiar y empresarial de Bukele, viajan al norte, pero en avión y no para buscar empleo ni para apoyar a los compatriotas que viven allá, sino para pedirles que voten por el presidente Bukele, quien pretende reelegirse de forma ilegal en 2024

Si Bukele impone por la fuerza su reelección, la situación del país irá de mal en peor y la emigración seguirá creciendo. Pero, como sucede muchas veces, el deterioro social alimentará las luchas contra ese régimen.

U.S. Customs and Border Protection.https://www.cbp.gob/. Datos consultados de octubre

2019 a junio 2023.

Memorias de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de esos años, Dirección Gene- Ibidem; la disminución de propietarias y propietarios de tierra es de 598 mil a 406 mil 320. Hay que tomar en cuenta que los “coyotes” cobran hasta 15 mil dólares para el viaje a

Estados Unidos.

Ni los muertos estarán a salvo si el enemigo vence.

Walter Benjamin

