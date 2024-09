Netanyahu ordena atacar en Líbano “con toda la fuerza”

Un cese inmediato del fuego por 21 días daría espacio a la diplomacia hacia la conclusión de un acuerdo , señaló la declaración.

Horas antes, Estados Unidos y Francia emitieron un comunicado en el mismo sentido, señalando que el aumento de la acción bélica en las dos semanas recientes amenaza con desatar un conflicto mucho más extenso y con mayor daño a civiles .

En Londres, ayer, el secretario estadunidense de Defensa, Lloyd Austin, advirtió el riesgo de una guerra en gran escala, pero sostuvo que hay alternativa al diálogo.

Pese a la fuerte intensificación de días recientes, una solución diplomática aún es posible , expresó Austin.

El ex primer ministro y líder opositor israelí Yair Lapid instó a parar las hostilidades, pero por siete días, para que Hezbollah no pueda restaurar sus sistemas de mando y control. No aceptaremos ninguna propuesta que no incluya retirar a Hezbollah de nuestra frontera norte , escribió en X.

Presiones en Tel Aviv

Uno de los miembros de la coalición gubernamental de extrema derecha de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, jefe del partido Poder Judío, amagó con suspender su cooperación con Netanyahu, y si un cese del fuego temporal con Hezbollah se vuelve permanente, renunciaremos del gobierno . Fue el más reciente signo de desacuerdo de los aliados del premier con los esfuerzos internacionales en pos de una tregua.

Si Ben-Gvir deja la coalición, Netanyahu perdería su mayoría parlamentaria y su gobierno podría caer, aunque líderes opositores como Lapid han dicho que ofrecerían apoyo a un acuerdo de alto el fuego.

Hezbollah lanzó 57 cohetes a Israel, indicó el ejército de Tel Aviv al mediodía. No está claro si causaron algún daño, pero desde el lunes la mayoría han sido interceptados por su domo.

Ensayan invasión por tierra

Del lado israelí de la frontera con Líbano, el gobierno realizó un ejercicio simulando una invasión por tierra, próxima fase potencial después de los incesantes ataques aéreos y las explosiones de dispositivos de comunicación.

El teniente general israelí Herzi Halevi ordenó a sus tropas prepararse para una invasión de Líbano por tierra.

Hezbollah no ha respondido a la propuesta de una pausa en el combate. El primer ministro interino libanés, Najib Mikati, está de acuerdo con ella, pero su gobierno no tiene influencia sobre el grupo militante, que ha insistido en que sólo detendría su ofensiva si cesa el fuego en Gaza, donde Israel ha estado combatiendo a Hamas durante casi un año.

Un alto el fuego en Gaza parece fuera del alcance –al igual que en Líbano por ahora–, pese a meses de negociaciones encabezadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar.

En su comunicado, la oficina de Netanyahu afirmó que la lucha en Gaza también continuará hasta que todos los objetivos de la guerra se hayan alcanzado .

